Dragon Ball Super-Fortsetzung könnte noch 2019 angekündigt werden

Dragon Ball Super geht weiter, aktuell aber nur in Form eines Mangas. Es gab zwar mit Dragon Ball Super: Broly auch einen waschechten Kinofilm, aber auf eine Fortsetzung der Anime-Serie warten Fans bisher vergeblich. Das sich das ändert, wird immer wieder gemunkelt und jetzt erhalten die Gerüchte frischen Aufwind: Eine Ankündigung eines speziellen Dragon Ball-Anime-Panels beim Jump Festa 2019 sorgt für wilde Spekulationen und lässt die Fans hoffen.

Was ist neu? Die bisherigen Gerüchte könnten sich bewahrheiten: Auf der Jump Festa 2020 (die noch 2019 ist) finden laut offizieller Ankündigung gleich zwei Panels statt, die etwas Besonderes sein sollen. Sie werden aber nicht nur mit den Sprechern von Vegeta beziehungsweise Son Goku abgehalten, sondern werden auch noch als "Dragon Ball Super-Anime Special" bezeichnet.

Das scheint eindeutig: Aktuell gibt es gar keinen Dragon Ball Super-Anime, zu dem jemand ein Spezial-Panel abhalten könnte. Dass hier etwas Neues angekündigt wird, drängt sich geradezu auf. Allerdings könnte es dabei natürlich auch um die bereits veröffentlichten Folgen der Anime-Serie gehen.

Jump Festa 2020 Schedule for all Dragon Ball Panels.

Big Thanks to: @Goreshx pic.twitter.com/Uj8i0TC8I9