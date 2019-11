Dragon Ball Z: Kakarot - Neue Screenshots zeigen Shenlongs Beschwörung

Vor Kurzem wurde über das japanische V-Jump-Magazin bekannt, dass wir in Dragon Ball Z: Kakarot die sieben Dragon Balls suchen und finden können. Haben wir alle gefunden, dürfen wir uns etwas wünschen und einen besiegten Gegner wiederbeleben. Nun wurden Screenshots veröffentlicht, die uns genau das zeigen.

Was bringt das Feature? Die Wiederauferstehung von Gegnern ist nicht nur eine gute Gelegenheit um einen Kampf zu wiederholen. Es werden auch zusätzliche Dialoge freigeschaltet, die es in der Serie nie zu sehen gab. Frieza kann nach seinem Tod beispielsweise auf Gokus Super Sayajin 3-Form reagieren, die er im ersten Leben nie zu Gesicht bekam.

Hier die Galerie mit den neuen Bildern:

Dragon Ball Z: Kakarot - Suche nach den Dragon Balls & Shenlongs Beschwörung ansehen

In Kakarot können wir außerdem nicht nur Goku steuern, sondern auch eine Reihe anderer Figuren der Vorlage. Auch das ermöglicht in Kombination mit der Wiederbelebung Kämpfe zwischen Charakteren, die sich eigentlich nie begegnet sind. Möglicherweise wird es auch in diesen Begegnungen neue Dialoge geben.

