Dragon Ball Super hat eine Goku Black-Variante im Anime komplett übersprungen und sie ist nur im Manga zu sehen

Goku Black gehört zu den mächtigsten Antagonisten im kompletten Dragon Ball-Universum. Mit seinem göttlichen Ki und der bedeutenden Rolle in Zukunfts-Trunks Zeitlinie in Dragon Ball Super ist er ein Schurke, den Fans der beliebten Shonen-Reihe nicht so schnell vergessen werden.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird der Antagonist Goku Black mehr im Detail behandelt. Solltet ihr also bisher nicht wissen, wer das ist und was genau in Dragon Ball Super mit der Figur passiert, werden euch viele Informationen zu dem Handlungsstrang vorweggenommen.

Der Anime von Dragon Ball Super hatte die zerstörerische Kraft des bösen Kämpfers bereits in seiner Super-Saiyajin Rosé-Form aus dem Manga eindrucksvoll dargestellt. Eine Variante von Goku Black war jedoch nur im Manga zu sehen und wurde von der Anime-Serie übersprungen – Goku Black als Super-Saiyajin mit blonden Haaren!

Goku Black verwandelt sich zuerst in den herkömmlichen Super-Saiyajin mit blonden Haaren, bevor er zum in Super-Saiyajin Rosé aufsteigt

Wer ist Goku Black? Goku Black war ein gefürchteter Antagonist, der aus der Zeitlinie von Zukunfts-Trunks stammt. Über viele Jahre hinweg tötete er fast jeden Sterblichen im Universum.

Trunks blieb nach dem Tod seiner Mutter nichts anderes übrig, als in die bekannte Zeitlinie von Son Goku und Vegeta zu reisen, um nach Hilfe zu suchen. Ohne zu zögern, willigten Vegeta und Son Goku ein, Zukunfts-Trunks in seine alternative Zeitlinie zu folgen und gegen Goku Black zu kämpfen.

In Kapitel 19 von Dragon Ball Super kommt es zu einem Kampf zwischen Vegeta und Goku Black. In diesem Schlagabtausch verwandelt sich der Bösewicht auch zum ersten Mal im Manga in einen Super-Saiyajin.

Überraschenderweise war es aber nicht der aus dem Anime bekannte Super-Saiyajin-Rosé, sondern die gewöhnliche Form des Super-Saiyajins mit blonden Haaren. Sogar Vegeta machte eine Anmerkung zu seiner Haarfarbe.

Diese spezielle Variante von Goku Black unterscheidet sich stark vom Kampf im Anime, da sich der Bösewicht dort sofort in seine Rosé-Form verwandelt und gegen Vegeta kämpft – statt wie im Manga in seiner blonden Super-Saiyajin-Form.

Wer Goku Black wirklich war

Goku Black war ursprünglich ein mächtiger Kaioshin namens Zamasu im Körper von Son Goku. Er hatte sich mithilfe der Super-Dragon Balls den Körpertausch mit Son Goku gewünscht, nachdem er einen unglaublichen Hass auf die Menschheit entwickelt hatte.

Sein Ziel war es, mithilfe von Gokus starken Körper und Kräften seinen Plan “Zero Mortal” zu verwirklichen. Das bedeutete die Vernichtung aller Sterblichen im Universum. Trunks gab ihm aufgrund seines Erscheinungsbildes den Namen Goku Black.

Erst als Goku Black im Kampf gegen den Super-Saiyajin Blue Vegeta in Kapitel 20 an seine Grenzen stößt und Hilfe von Zamasu aus einer anderen Zeitlinie erhält, gewinnt er an Stärke und steigt dann noch im selben Kapitel zum Super-Saiyajin-Rosé auf.

