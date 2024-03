Dragon Ball Super: Neues Manga-Kapitel deutet an, dass die Geschiche auch ohne Toriyama weitergeht

Der Kampf zwischen Son Goku und Son Gohan geht weiter.

Der Mangaka von Dragon Ball schied vor Kurzem aus dem Leben. Akira Toriyama starb im Alter von 68 Jahren. Er hat es leider nicht mehr geschafft, das Ende seines eigenen Mangas zu erleben. Aktuell befindet sich Dragon Ball Super nämlich in einem Trainingskampf zwischen Son Goku und Son Gohan.

Der offizielle Twitter-Account zu Dragon Ball deutet jetzt an, wie es mit dem Manga weitergehen wird. In einem neuen Tweet veröffentlichen die Verantwortlichen eine Skizze, mit der das Schicksal des Mangas sofort klar wird.

Dragon Ball Super: So geht es mit dem Manga ohne Toriyama weiter

Was passiert mit dem Manga? In der Skizze ist ein Kampf zwischen Son Goku und Son Gohan zu sehen. Goku erwischt in seiner Ultra Instinct-Form seinen Sohn, der sich gerade in der Beast-Form befindet. Damit macht das Dragon Ball-Team klar: Es geht mit dem Manga weiter!

Toriyamas talentierter Zeichner, Toyotaro, wird seine Arbeiten an dem Manga fortführen. Obwohl der Zeichner den Tod seines Mentors noch emotional verarbeiten muss, legt er direkt mit dem nächsten Kapitel los.

Demnach wird das 103. Kapitel in einer Sonderausgabe des V Jump-Magazins in Japan erscheinen. Die Ausgabe soll am 21. Mai 2024 veröffentlicht werden.

Wie die offizielle Seite zu Dragon Ball schreibt, soll das nächste Kapitel der Höhepunkt des aktuellen Super Hero-Arcs sein. Auf der Seite sind noch weitere Skizzen zum Kapitel verfügbar, in denen Kampfszenen zwischen Son Goku und Son Gohan zu sehen sind.

Wer ist Toyotaro? Der Zeichner arbeitet schon einige Jahre mit Toriyama zusammen. Toyotaro war schon vor sechs Jahren für die neuen Geschichten verantwortlich. Toriyama hatte lediglich eine leitende Funktion eingenommen, um die Geschichte in die richtige Bahn zu lenken.

Deshalb gehen wir davon aus, dass es in den kommenden Arcs zu keiner signifikanten Änderung kommt, die Toriyama im Normalfall verhindert hätte. Das dürfte eine großartige Nachricht für Dragon Ball-Fans sein, denn der Manga wird wie gewohnt weitergehen.

Was denkt ihr: Wie könnte der Kampf zwischen Son Gohan und Son Goku ausgehen?