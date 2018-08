Der Anime zu Dragon Ball Super ist längst vorbei und aktuell schauen die meisten Fans auf den kommenden Kinofilm Dragon Ball Super: Broly, der den namensgebenden Bösewicht zurückbringen soll. Möglicherweise ist Broly aber nicht der einzige Widersacher, der in nächster Zeit sein Comeback feiern darf.

Der noch immer laufende Manga zu Dragon Ball Super deutet nämlich in einem Bonuskapitel an, dass Dragon Ball Z-Oberschurke Cell nicht auf ewig von der Bildfläche verschwunden ist. Dragon Ball-Experte Todd Blankenship teilte eine Übersetzung der entscheidenden Dialogzeile auf Twitter.

Jump Carnival DBS bonus chapter

17: "Oh, I forgot to tell Goten and Trunks about the fake Cell Juniors. There are 7 of them on the island, but I tamed them so they won't attack rangers." The ending narration says they might have regenerated from the nuclei of the CJs Gohan beat. https://t.co/HAFolnh8W0