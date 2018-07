Dragon Ball Super: Broly - Erster Trailer zeigt Kampf zwischen Freezer & Broly

Dragon Ball Super: Broly hat endlich einen ersten, längeren Trailer. Der geht direkt in die Vollen, zeigt Broly in seiner ganzen Pracht sowie in Aktion und bestätigt unter anderem eine populäre Fan-Theorie: Broly kämpft nicht nur gegen Son-Goku und Vegeta, sondern auch gegen Freezer.

Der legendäre Saiyajin Broly dreht direkt ordentlich auf und der Trailer geizt nicht mit Ankündigungen: Broly kämpft gegen Vegeta, er kämpft aber natürlich auch gegen Son-Goku. Es sieht auch ganz danach aus, als würde Letzterer wieder unterschiedlichste Formen annehmen, um seinem Widersacher die Stirn zu bieten, über die rote bis hin zur blauen Super Saiyajin-Gottform.

Unter anderem wegen der Musik im Trailer vermuten viele Fans schon, dass es im neuen Kinofilm auch wieder die perfekte Ultra Instinkt-Form Son-Gokus zu sehen geben wird. Ein weiteres Highlight: Broly kämpft definitiv auch gegen Freezer, der sich von der Macht seines Gegners beeindruckt zeigt.

Im Trailer sehen wir sowohl Broly als auch Paragus, die beide eine Rüstung der Freezer-Force tragen. Dementsprechend scheinen sie zur Armee Freezers zu gehören, wie bereits vermutet wurde. Paragus scheint Broly auch tatsächlich mit Hilfe der Halskette zu kontrollieren. Irgendwann wendet sich das Blatt aber offenbar und es kommt zum Kampf zwischen Freezer und Broly.

Es dürfte spannend werden, herauszufinden, ob Freezer in seiner goldenen Form etwas gegen den legendären Berserker-Saiyajin ausrichten kann. Der legt im ersten langen Trailer zu dem nach ihm benannten Film jedenfalls schon mal einen ziemlich bedrohlichen Auftritt hin.

Als bekannt wurde, dass Dragon Ball Broly zum Teil des Kanons macht und sich der neue Film um ihn dreht, waren die Reaktionen noch gespalten. Nach diesem Trailer scheint sich das aber geändert zu haben: Im Netz überwiegen definitiv die positiven Reaktionen der Fans. Die meisten sind einfach hyped und freuen sich auf die epischen Kämpfe.

This is incredible! BAM! Right through the Ice! This popped me so much! Im beyond excited . I wonder how Vegeta will deal with this, especially when also revealing his SSG form too.https://t.co/nintPpOsxu#DragonBallSuper #DragonBallSuperMovie #Broly #DragonBallSuperBroly pic.twitter.com/PkBGuE0Ghk