Dass ein neuer Dragon Ball-Film kommt, steht bereits eine ganze Weile fest. Es gibt schon einen kurzen Teaser-Trailer und wir wissen, dass es um die ersten Super Sayajins und den Ursprung ihrer Kraft gehen soll.

Jetzt steht auch der Titel des Films sowie ein weiteres, pikantes Detail fest. Der Streifen soll Dragon Ball Super: Broly heißen und den titelgebenden Charakter Broly offiziell zum Dragon Ball-Kanon hinzufügen.

Neuer Film heißt Dragon Ball Super: Broly

Toei Animation verkündet den Titel des neuen Films via Twitter. Er heißt nicht mehr einfach nur Dragon Ball Super, sondern Broly wird sogar extrem prominent im Titel platziert. Er dürfte demnach der Haupt-Gegenspieler werden.

Broly als offizieller Teil des Franchise-Kanons

Akira Toriyama bestätigt in einem eigenen Statement (via: Comicbook), dass Broly damit dann zum offiziellen Kanon des Dragon Ball-Franchises gehört.

"Also, zu Broly. Ich höre dieser Tage, dass er immer noch sehr beliebt ist, nicht nur in Japan, sondern auch in Übersee. Darauf aufbauend hat mein Redakteur vorgeschlagen, Broly im nächsten Film auftauchen zu lassen."

Seinen ersten Auftritt hatte der Kämpfer in Dragon Ball Z: Der legendäre Super-Saiyajin. Dragon Ball Z – The Movie: Brolys Rückkehr und Dragon Ball Z – The Movie: Angriff der Bio-Kämpfer setzten die Geschichte fort. Allerdings gehören sie allesamt nicht zum Kanon des Franchises, da sie nicht von Akira Toriyama geschrieben wurden.

Der Stärkste in Dragon Ball Z

Autor stellt klar, dass Broly der stärkste Kämpfer ist

Bekommt Broly eine neue Ausrichtung?

Allerdings erfährt der beliebte und überaus mächtige Charakter offenbar eine Art Reboot.

"Ich habe mir die Filme von damals nochmal angesehen und ich dachte, es könnte sehr interessant sein, wenn ich einige Dinge neu anordne. Ich habe direkt mit der Arbeit angefangen und mich an einer Story versucht, die ihn in die Dragon Ball Super-Serie einfügt."

Broly gilt zwar als einer der beliebtesten und stärksten Kämpfer, aber auch als einer der Charaktere, die am wenigsten überzeugend ausgeformt und motiviert daherkommen. Möglicherweise ändert sich das mit seinem Neubeginn.

Fans reagieren gespalten

Was in Dragon Ball nun zum Kanon gehört und was nicht, sorgt regelmäßig für beinharte Diskussionen, und zwar nicht nur unter Fans. Selbstverständlich verhält es sich auch mit der Broly-Ankündigung so: Sie spaltet die Fans. Broly trendet sogar international auf Twitter.

Es gibt einige sehr freudige Reaktionen:

But let’s be real here, a reboot is a reboot.



The way I see it, the likeliness of this Broly having an absolute garbage story in this movie compared to his non canon counterpart is pretty damn low.



Freezer und Broly werden demnach im selben Film auftauchen, eine äußerst interessante Vorstellung:

Aber natürlich zeigen sich nicht alle davon begeistert, dass Broly bald zum Kanon gehört:

Damit ihr in etwa wisst, was da auf uns zukommt:

Ebenfalls ein äußerst interessanter Gedanke: Broly könnte auch im Anime-Crossover-Spiel Jump Force auftauchen.

Wie findet ihr die Ankündigungen zu Broly?