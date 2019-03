Wir wissen bereits, dass Planetenfresser Moro so einiges drauf hat. Schließlich kann er dank seiner magischen Fähigkeiten Planeten die Energie entsaugen und sogar die Kräfte von Super-Saiyajins absorbieren.

Wie die aktuelle Ausgabe des Mangas nun andeutet, könnte Moro sogar mächtiger sein als Beerus, der Gott der Zerstörung, und damit als der bislang stärkste Gegner von Goku und Co. in die Geschichte eingehen.

Achtung, es folgen Spoiler zum Dragon Ball Super-Manga

Moro versus Beerus - wer ist der stärkste?

Aber langsam, langsam. Wer war nochmal Beerus? Das auch als "Gott der Zerstörung" oder "Bills" bekannte Katzen-artige Wesen ist ein Widersacher von Son Goku und Co. in Dragon Ball Super und im Film Dragon Ball Z: Kampf der Götter.

Seine Kräfte? Im Jahr 2012 kürte das V-Jump-Magazin Beerus zum stärksten Charakter in der Geschichte von Dragon Ball. Er kann nicht nur Planeten zerstören, sondern gleich ganze Galaxien. Beerus ist sogar so stark, dass er Son Goku im Super-Saiyajin 3-Modus mit nur einem Finger stoppt. Nicht von schlechten Eltern, was?

Laut Comicbook stellen sich Fans gerade allerdings die Frage, ob Moro vielleicht sogar noch noch größere Kräfte bündeln könnte als der lila Schurke. Schließlich stellt er im aktuellen Manga Fähigkeiten unter Beweis, die ihn sogar selbst überraschen.

Könnte Moro Beerus theoretisch schlagen? In einem erbitterten Kampf auf New Namek absorbiert er die Energie von Son Goku und Vegeta, um sich selbst in eine Art "Super Saiyajin" zu verwandeln. Aber nicht nur Lebensformen saugt Moro aus, sondern auch Energie-Attacken, die drohen, ihn zu treffen. Der Typ ist ein wahrer Energiestaubsauger, der stärker wird, je mehr er sich einverleibt.

Theoretisch könnte der Planetenfresser - so vermutet es Comicbook - also auch Beerus' göttliche KI-Energie absorbieren, was seine Macht ins Unermessliche steigern dürfte.

Wie stark Moro tatsächlich ist, wir der Manga sicherlich noch weiter ausführen. Bislang sieht es für Son Goku und Vegeta im Kampf gegen den Fiesling übrigens nicht rosig aus...