Dragon Ball: Manga zeigt Beast Gohan-Form erstmals außerhalb des Kinofilms und Fans flippen aus

So sieht Son Gohans Beast-Form im Dragon Ball Super-Film Super Hero aus.

Dragon Ball geizt nicht mit neuen Formen, aber sie sind trotzdem jedes Mal ein regelrechtes Ereignis. Zuletzt waren es Piccolo und Son Gohan, die in Dragon Ball Super: Super Hero auf der großen Leinwand neue Kraftreserven anzapfen und über sich selbst hinaus wachsen konnten. Im Manga wurde die Geschichte nun ebenfalls adaptiert und das heißt, dass wir jetzt auch endlich in dieser Form die neue Beast Gohan-Form sehen konnten. Zur großen Freude vieler Fans.

Dragon Ball: Beast Gohan-Form begeistert auch im Manga und so sieht sie darin aus

Worum geht's? Eine neue Transformation von Son Gohan, dem Sohn Son Gokus. Die Beast Gohan-Form dürfte die bisher stärkste Verwandlungsstufe überhaupt sein, die ein Saiyajin bisher im gesamten Franchise erreicht hat. Zumindest überflügelt Son Gohan damit sogar Son Goku und Vegeta – sagt Piccolo.

Bisher nur im Film: Lange Zeit gab es diese Stufe nur im aktuellsten Dragon Ball-Kinofilm zu sehen. Wer ausschließlich die Anime-Serie verfolgt oder nur den Manga liest, schaute bisher in die Röhre. Aber der aktuelle Manga-Storybogen widmet sich den Ereignissen aus Dragon Ball Super: Super Hero und ist jetzt auch bei Beast Gohan angekommen.

So sieht Beast Gohan im Manga aus: Selbstverständlich ändert sich nicht allzu viel. Son Gohans neue Biest-Form macht auch in schwarzweiß eine gute Form und ihm stehen nach wie vor ordentlich die Haare zu Berge. Aber am besten überzeugt ihr euch einfach selbst:

Was ändert sich? Am Look nicht viel. Aber einige Fans beklagen sich, dass die Haare im Film besser ausgesehen hätten. Ansonsten streiten einige darüber, in welcher Version Son Gohan arroganter wirkt und ob er geschockt beziehungsweise besorgt aussieht.

Ansonsten sind sich die Fans aber einig: Die neue Form von Son Gohan sieht sowohl im Film als auch im Manga einfach cool aus. Viele Leser*innen freuen sich vor allem darüber, dass Son Gohan endlich im Rampenlicht steht und mehr Aufmerksamkeit sowie eine komplett neue Form bekommt.

Wie geht es weiter? Viele Fans wünschen sich auch, dass die Geschichte an dieser Stelle fortgesetzt wird, sowohl im Manga als auch in Anime-Form. Allerdings soll als nächstes erst einmal Dragon Ball Daima erscheinen. Die Serie dürfte aber nicht direkt an diese Ereignisse rund um Cell Max, Orange Piccolo und Beast Gohan anschließen.

