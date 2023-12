Dragon Ball Super: Son-Goku hat noch eine stärkere Form als Ultra Instinkt, die noch offen ist

Wird Son-Goku eine noch stärkere Form erreichen?

Eigentlich sieht es mit der Ultra Instinkt-Technik so aus, als hätte Son Goku in Dragon Ball Super das Maximum seiner Kräfte erreicht. Mit dieser Technik trennt sich das Bewusstsein vom Körper, sodass eine Person ohne Emotionen und Gedanken in den Kampf ziehen kann.

Doch Dragon Ball Super hat bereits angedeutet, dass es eine noch stärkere Form für Son-Goku gibt. Allerdings konnte er sie bislang noch nicht erlernen, weil ihm keine Zeit dafür blieb.

Dragon Ball Super: Son-Goku kann noch eine stärkere Form erreichen

Um welche Form geht es? Der alte Kaioshin besitzt die Fähigkeit, das volle Potential eines Kämpfers freizuschalten. Die „Potential Unleashed“-Zeremonie wurde bereits bei Son-Gohan und Piccolo durchgeführt, die es ihnen erlaubt, über ihr Limit zu gehen.

Dieser Kraft hat es Son-Gohan zu verdanken, dass er sich in seine „Gohan Beast“-Form verwandeln kann. Durch diese Form wurde er zum wohl stärksten Kämpfer überhaupt, was durch den Film Dragon Ball Super: Super Hero zum Vorschein kam.

Den passenden Trailer zum Film haben wir euch hier eingebunden:

Auch Piccolo hat diese Technik erlernen können und wird dadurch zu „Orange Piccolo“. Da Piccolo keine Haare hat, die sich bei der Verwandlung färben können, wird seine Haut stattdessen orange. Die Technik konnte er dank der Hilfe eines Wunsches an Shenlong erlernen.

Auch Son-Goku wurde diese Technik bereits angeboten: Der alte Kaioshin hat in Episode 91 gefragt, ob er vor dem Turnier der Kraft das gleiche Ritual wie bei Son-Gohan durchführen solle, um Son-Gokus volles Potential zu entfalten.

Allerdings stoppt der aktuelle Kaioshin ihn, da das Ritual länger dauern würde als die Zeit, die noch bis zum Turnier der Kraft bleibt. Son-Goku muss das Angebot also immer noch annehmen, um sein volles Potential zu entfalten und dadurch zu einem noch stärkeren Kämpfer zu werden.

Es könnte möglich sein, dass Son-Goku das Angebot auch ablehnt, da er ein großer Fan davon ist, seine Stärke durch klassisches Training zu entfalten. Doch so oder so - die Option bleibt.

Bislang ist der Ultra Instinkt die stärkste Form von Son-Goku. Weitere Nutzer, die diese Technik einsetzen können, sind beispielsweise Beerus und Whis.

Was denkt ihr: Wird Son-Goku das Angebot noch annehmen?