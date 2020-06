Dragon Ball Super teast Vegetas bisher mächtigste Fähigkeit an

Das neueste Manga-Kapitel von Dragon Ball Super ist noch nicht offiziell erschienen, aber einige Menschen haben anscheinend trotzdem schon einen Blick hinein werfen können. Die deuten jetzt an, dass uns (ausnahmsweise) regelrecht historische Ereignisse erwarten, die mit Vegeta und seinen neu erlernten Fähigkeiten zu tun haben sollen. Womöglich ist es dem Prinz der Saiyajins endlich vergönnt, Son Goku zu übertrumpfen.

Was bisher geschah: Planetenfresser Moro ist nach langem Hin und Her auf der Erde eingetroffen. Obwohl Son Goku mittlerweile willentlich zur Ultra Instinct Sign-Form wechseln kann, ist er dem Oberfiesling unterlegen. Dann taucht aber endlich auch Vegeta auf, der mittlerweile sogar die Momentane Teleportation beherrscht.

Vegtas Training hat gewirkt: Die Momentane Teleportation war wohl nur eine einmalige Sache, aber die Technik interessiert Vegeta offenbar sowieso nicht so richtig. Er hat beim Training auf Yardrat anscheinend etwas viel besseres, mächtigeres gelernt und brennt darauf, das gegen Moro einzusetzen.

Dabei scheint ihm gar nicht mal so sehr wichtig zu sein, der Bedrohung durch den Jahrhunderte alten Magier ein Ende zu setzen. Vielmehr freut sich der latent arrogante Vegeta offenbar eher, seinem ewigen Rivalen Son Goku endlich einen Schritt voraus zu sein.

Kapitel 61: Was genau in dem nächsten Manga-Kapitel von Dragon Ball Super passiert, steht noch nicht fest. Aber es gibt jetzt einige Übersetzungen, die im Netz kursieren und darauf hindeuten, dass uns da wieder mal ein historischer Moment der Dragon Ball-Geschichte bevorsteht.

Einige Dragon Ball-Fans haben wohl schon einen Blick in Kapitel 61 werfen können und verbreiten ihre Spoiler-freien Teaser im Netz. Von einem gibt es gleich zwei unterschiedliche Übersetzungen, die zwar leider wirklich wenig verraten, aber Großes erahnen lassen.

Allem Anschein nach sollen Vegetas neue Fähigkeiten die Dragon Ball-Geschichte ordentlich auf den Kopf stellen. Offenbar ist das, was Vegeta bei seinem Training gelernt hat, eine der "unglaublichsten Techniken in der Geschichte von Dragon Ball".

More precise translations for Ryokutya’s first sentence (the overturns db history line)

Translations: @Goreshx pic.twitter.com/CFDh52SKpf