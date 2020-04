Dragon Ball Super nähert sich dem großen Finale des aktuellen Story-Bogens. Wie es aussieht, läuft es dieses Mal aber nicht ganz so klassisch ab, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Son Goku kehrt zwar stärker und besser trainiert denn je zurück, um es mit Moro aufzunehmen. Aber der weiß offenbar schon, wie er sogar Ultra Instinct Sign-Goku das Handwerk legen kann. Das zeigen zumindest erste geleakte Eindrücke vom kommenden Kapitel 59.

Son Gokus neue Power: Son Goku hat wie so oft fleißig trainiert, um es mit der größten Bedrohung aufzunehmen, die ihm bisher begegnet ist – Planetenfresser Moro. Das letzte Kapitel endete dann auch mit der Enthüllung von Son Gokus neuer Form, die bisher auf den Namen Ultra Instinct Sign hört.

Son Goku erklärt gleichzeitig aber auch, dass es sich dabei um die erste Stufe der Ultra Instinkt-Technik handelt. Er hat sie im Training mit Merus offenbar vollständig gemeistert. Jedenfalls kann er seine neuen, noch stärkeren Kräfte nun willentlich und gezielt einsetzen.

Kein Problem für Moro? Wie die ersten geleakten Scans von Kapitel 59 zeigen, hat Moro wohl aber schon eine Lösung für das neue Problem auf Lager. Er kennt die Form wohl nicht nur, sondern kann sich auch problemlos gegen sie wehren.

Allem Anschein nach kann er Son Goku selbst in der Ultra Instinct Sign-Form einfach an Ort und Stelle festhalten. Wie genau er ihn da (mental?) fesselt, bleibt ein bisschen unklar, aber Son Goku wirkt äußerst überrascht von dieser Entwicklung.

#BREAKING: Moro knows how to defeat Ultra Instinct Omen as Goku struggles to get the advantage. Leaks for #DragonBallSuper Manga chapter 59.



