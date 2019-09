Dragon Ball Super: Lernt Vegeta bald auch die Momentane Teleportation?

Im Dragon Ball Super-Manga ist die Hölle los: Planetenfresser Moro verleibt sich eine Welt nach der anderen ein und sammelt immer mehr Energie. Während sich der Galactic Prisoner-Arc seinem Höhepunkt und Ende nähert, suchen Son Goku, Vegeta und Co. immer noch nach Möglichkeiten, dem beeindruckenden Superschurken das Handwerk zu legen. Möglicherweise spielt Vegeta dabei eine große Rolle, der offenbar schon bald eine neue Technik lernt, die bisher nur Son Goku konnte.

Vegeta lernt bald anscheinend Momentane Teleportation: Übertrifft er Son Goku?

Vegeta reist nach Yardrat: Vegeta macht sein eigenes Ding und trennt sich von Son Goku sowie der Galaktischen Patrouille. Mit einem ihrer Schiffe begibt sich Vegeta auf den Planeten Yardrat. Der dürfte aufmerksamen Dragon Ball-Fans bekannt vorkommen.

Bewohner sind Spezialisten: Auf Yardrat hat Son Goku die Technik der Momentanen Teleportation erlernt. Doch damit nicht genug. Die ganze Welt ist berühmt dafür, dass ihre Bewohner einzigartige Techniken beherrschen, die sonst niemand kann.

Was bringen sie Vegeta bei? Noch bleibt abzuwarten, was Vegeta auf Yardrat wohl erlernt. Es sieht allerdings ganz danach aus, als könnte er dort nicht nur die Momentane Teleportation beigebracht bekommen, sondern womöglich sogar noch viel mehr.

Vegeta trifft auf Yardrat ein und begegnet dort Pybara. Der stellt den Ältesten der Bewohner von Yardrat dar und hat Son Goku höchstpersönlich die Momentane Teleportation beigebracht. Er beherrscht allerdings auch noch andere Techniken, die interessant wirken. Zum Beispiel kann er seine Form verändern und auch seine Größe auf gigantische Ausmaße ausweiten.

Dragon Ball Super:

Moro bekommt Verstärkung durch Schurkinnen-Trio

Pybara verspricht, Vegeta dabei zu helfen, etwas gegen Moros Energie-Attacken zu unternehmen. Dadurch, dass die Fähigkeiten Pybaras auf der sogenannten Spirit Control beruhen, besteht die Chance, dass Moro nichts dagegen ausrichten kann und nicht in der Lage sein wird, Vegetas Energie zu absorbieren.

Was treibt Son Goku? Son Goku trainiert seinerseits ebenfalls. Er geht aktuell beim mächtigsten Kämpfer der Galaktischen Patrouille in die Lehre, um seine Ultra Instinkt-Fähigkeiten in den Griff zu bekommen und zu perfektionieren.

Glaubt ihr, dass Vegeta irgendwann Son Goku übertreffen wird?

