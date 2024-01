Dragon Ball Super könnte bald vorbei sein und nähert sich mit Riesenschritten dem DBZ-Ende, aber was kommt danach?

Dragon Ball Super findet vielleicht schon bald sein Ende, aber das gilt wohl kaum für Dragon Ball als Ganzes.

Dragon Ball Z endete mit einer legendären Szene, die weit in der Zukunft spielte. Den Zwischenraum füllt seitdem Dragon Ball Super aus. Das heißt, dass die Anime-Serie irgendwann zwangsläufig diesen Punkt erreichen muss und das könnte schon sehr bald der Fall sein. Wir wissen womöglich auch schon grob, was bis dahin passiert und was danach kommen könnte.

Dragon Ball Super nähert sich womöglich seinem eigenen Ende

Darum geht's: Die Handlung von Dragon Ball Super: Super Hero wurde mittlerweile auch im DB Super-Manga abgefrühstückt. Dort verrät Mangaka Akira Toriyama einige zusätzliche Details, die spannende Rückschlüsse zulassen.

So lang dauert es noch bis zum DB Z-Ende: Nicht mehr lange. Son Goten und Trunks sind mittlerweile Teenager und sehen genauso aus wie am Ende von Dragon Ball Z. Auch Son Gohans Tochter Pan nähert sich mit Riesenschritten dem Alter, das sie am Schluss von Dragon BallZ hat. Dort ist sie laut des Ansagers des Budokai-Turniers nämlich vier Jahre alt.

Im DB Super-Manga ist Pan gerade in den Kindergarten gekommen. Das passiert in Japan im Alter von drei bis fünf Jahren. Sie ist also höchstwahrscheinlich drei Jahre alt und das wird auch in den offiziellen Charakter-Biografien bestätigt, die es zum Dragon Ball Super: Super Hero-Film gab. Damit steht fest, dass es innerhalb der Dragon Ball-Zeitrechnung höchstens noch ein Jahr dauert, bis DB Super das Dragon Ball Z-Ende erreicht.

In dieselbe Kerbe schlagen auch Kommentare von Akira Toriyama selbst:

Das könnte – muss aber natürlich nicht – bedeuten, dass damit auch Dragon Ball Super endet. Es würde sich jedenfalls als sehr passender Zeitpunkt dafür anbieten, den großen, übergeordneten DB Super-Arc abzuschließen. Was selbstverständlich nicht heißen muss, dass danach nicht noch eine andere Dragon Ball-Serie an den Start gehen kann. Ganz im Gegenteil.

Was passiert noch in Dragon Ball Super, bis das Ende von Dragon Ball Z erreicht wird?

Eines steht fest: Die Dragon Ball-Helden bekommen es noch einmal mit Freezer zu tun, und zwar in seiner bisher stärksten Form. Immerhin ist der Ober-Fiesling bereits nach dem Ende des Granolah-Arcs einmal kurz wieder aufgetaucht. Als schwarzer Freezer Black hat er sowohl mit Son Goku als auch mit Vegeta kurzen Prozess gemacht.

Die Ankunft von Oob wird vorbereitet: Die Reinkarnation von Boo kommt auf jeden Fall am Schluss von Dragon Ball Z ins Spiel. Das dürfte bedeuten, dass wir ihn irgendwann vorher noch näher kennenlernen und er wurde auch schon in Dragon Ball Super angeteast. Wer weiß, vielleicht läuft das Ganze ja auf einen Kampf zwischen Oob und Freezer Black hinaus.

So könnte es nach dem Ende von Dragon Ball Z und Super weitergehen

Dragon Ball Super geht einfach weiter: Auch wenn das Ende von Dragon Ball Z irgendwann endlich erreicht worden ist, muss das natürlich nicht das Aus von DB Super bedeuten. Womöglich wird die Reihe dann einfach mit neuen Charakteren wie Oob weitergeführt. Aber immerhin wären dann die Zwänge abgeschüttelt, die das DBZ-Ende bisher immer bedeuteten.

Dragon Ball Super endet: Womöglich markiert das erreichte Ende von DBZ auch das Ende der aktuellen Dragon Ball Super-Serie. Nichtsdestotrotz dürfte es natürlich irgendwie mit Dragon Ball weiter gehen. Denkbar wäre zum Beispiel eine ganz neue Serie mit einem nochmal kreativ gesteigerten Namen, wie beispielsweise Dragon Ball Mega oder Hyper.

Dragon Ball Daima gibt's auch noch: Eventuell wissen wir schon ziemlich genau, wie es danach weitergeht. Immerhin gibt es schon einen Trailer und einige Infos zu einer komplett neuen Dragon Ball-Animeserie namens Dragon Ball Daima. Die könnte direkt an die Ereignisse des DBZ-Epilogs anschließen, womöglich aber auch dafür sorgen, dass das Erreichen des Abschlusses in weite Ferne rückt, wenn Daima dazwischen geschoben wird.

So sieht Dragon Ball Daima aus:

Es gibt ein großes Aber: Akira Toriyamas Art, Pläne zu schmieden

Der Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama ist nicht unbedingt dafür bekannt, besonders verlässlich zu sein. Er hat sogar selbst schon zugegeben, sich die Story von Dragon Ball Z teilweise einfach nur jede Woche aufs Neue auszudenken. Vielleicht existiert also gar kein großer, alles umfassender Plan, der auch wirklich Sinn ergibt (via: Kanzenshuu/Kanzenshuu).

Auch wenn es natürlich wünschenswert wäre und wir die Hoffnung nicht aufgeben: Es muss nicht zwingend alles richtig gut zusammen passen, wenn Dragon Ball Super das DBZ-Ende erreicht. Wir sind natürlich trotzdem extrem gespannt, was bis dahin passiert und wie es danach weitergeht. Jetzt seid ihr dran!

Wie schätzt ihr das Ganze ein: Glaubt ihr, dass Dragon Ball Super nach dem DBZ-Ende weitergeht, oder dass etwas Neues kommt? Und wie könnte Dragon Ball Daima da noch mit hinein passen?