Dragon Ball Super: Der Name der Super Saiyajin-Gott-Form ergibt keinen Sinn und das fragt sich die Community schon seit Jahren

Dragon Ball Super führte die Tradition der epischen Kämpfe fort. In der Serie wurden neue, noch stärkere Gegner vorgestellt, die sich Son Goku und seinen Freund*innen stellen mussten. Unter anderem gehören auch die mächtigen Götter der Zerstörung dazu.

Zu ihnen zählt auch Beerus, der auch der erste mächtige Gegner nach der Buu Saga war, den Goku mit seiner damaligen Stärke nicht alleine besiegen konnte. Dafür musste er die Hilfe der anderen Saiyajins beanspruchen. Nur so konnte er erst zum Super-Saiyajin-Gott aufsteigen.

Zwar ist die offizielle Bezeichnung Super-Saiyajin-Gott, aber eigentlich macht das gar keinen Sinn.

Die Definition und Entstehung eines Super-Saiyajin-Gottes

Der Super-Saiyajin-Gott ist eine Legende über einen rechtschaffenen Saiyajin, der göttliches Ki erlangt hat und somit göttliche Kräfte in sich trägt. In Dragon Ball Super handelt es sich um eine Form, die ein Saiyajin auf zwei verschiedene Arten erreichen kann:

Der Saiyajin vollzieht ein spezielles Ritual, bei dem fünf Saiyajins mit rechtschaffenen Herzen ihm ihre Kräfte übertragen.

Der Saiyajin vollzieht ein göttliches Training, wie zum Beispiel mit einem Engel oder einem Gott der Zerstörung.

Unabhängig davon, wie der Saiyajin die Gottform erreicht, erhält er Zugang zum göttlichen Ki. Dadurch übersteigt seine Kraft die eines dreifachen Super Saiyajin.

Son Goku ist in seiner Super-Saiyajin-Gott-Form nicht einmal ein Super-Saiyajin

Im Dragon Ball-Universum ist der Super Saiyajin selbst, ob einfach, doppelt oder sogar dreifach, eine Transformation der eigentlichen Form des Saiyajin-Kämpfers. Bei einer Super-Saiyajin-Transformation kommt es also bereits zu einem Kraftzuwachs und einer Veränderung des Aussehens, mit blonden Haaren und blauen Augen – und genau das ist der springende Punkt!

Dies würde das Präfix “Super-Saiyajin” im Namen überflüssig machen, da er faktisch nicht zum Super-Saiyajin wird und dann göttliches Ki erhält, sondern sich in seiner Basisform mit schwarzen Haaren befindet, wenn er seine neuen Kräfte erhält.

Bereits vor mehr als drei Jahren führte der Name in der Dragon Ball-Community zu großen Diskussionen, was bis heute anhält. Beispielsweise entbrannte letztes Jahr darüber noch eine Debatte im Dragon Ball-Reddit. Dort wurde diskutiert und auch Meinungen darüber geäußert, dass die offizielle Bezeichnung keinen Sinn ergeben würde.

Ob Akira Toriyama den Namen Super-Saiyajin-Gott einfach nur beeindruckender fand und ihn deshalb wählte, wissen wir nicht. Ohnehin bleibt die Verwandlung eine wichtige Saiyajin-Transformation in der Dragon Ball-Geschichte.

Wie ist eure Meinung zu den Bezeichnungen der unterschiedlichen Saiyajin-Transformationen und ist euch das mit dem Super-Saiyajin-Gott jemals aufgefallen?