Dragon Ball: So würde Sylvester Stallone aussehen, wenn er Son-Goku im Live-Action-Film spielen würde

Sylvester Stallone wären in jungen Jahren der perfekte Son Goku gewesen.

Die Werke von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama werden immer noch um neue Videospiele und Filme erweitert. Aktuell können sich Fans auf die Veröffentlichung von Sand Land freuen, das auf einem Manga des Autors basiert. Auch das Dragon Ball-Universum wurde im vergangenen Jahr erweitert. Zu diesem Zeitpunkt kam Dragon Ball Super: Super Hero in die heimischen Kinos – und schon bald auf Crunchyroll.

Doch viele Zuschauer*innen haben immer noch nicht die miese Live-Action-Adaption Dragon Ball: Evolution verdauen können und wünschen sich deshalb einen neuen Realfilm. Ein solcher Nachfolger wurde bislang zwar noch nicht angekündigt, doch schon jetzt suchen Künstler*innen nach der perfekten Besetzung der Charaktere.

Dragon Ball: So sieht Sylvester Stallone als Son-Goku aus

Der Illustrator j_brehiker hat ein Bild kreiert, in dem er Schauspieler Sylvester Stallone in seinen jungen Jahren in den Kampfanzug von Son-Goku montiert hat (via 3djuegos). Der so entstandene Krieger zeigt oberkörperfrei seine Muskeln und blickt ganz lässig den Betrachtenden des Bildes an:

Sylvester Stallone als Son Goku (Bild: https://www.instagram.com/j_brehiker/)

Würde das passen? Sylvester Stallone hat bereits dank zahlreicher Actionfilme Erfahrungen im Kampfsport gesammelt. Seine größte Rolle als Rocky hatte einen ebenso großen Kampfgeist wie Son-Goku, sodass die Besetzung tatsächlich passen würde.

Allerdings ist Sylvester Stallone mittlerweile 76 Jahre alt und feiert in wenigen Tagen seinen 77. Geburtstag. Die Rolle des dynamischen Son-Goku könnte er mittlerweile für eine Live-Action-Adaption vermutlich nicht mehr verkörpern. Hätte es vor 40 Jahren eine solche Adaption gegeben, wäre er sicher eine gute Besetzung gewesen.

Ein anderer Künstler sieht eher Jackie Chan als den perfekten Son-Goku. Ihn und weitere mögliche Besetzungen für eine Live-Action-Umsetzung seht ihr auf GamePro:

Kein Live-Action-Film in Sicht

Leider handelt es sich bei der Bildmontage nur um ein Gedankenspiel. Eine Fortsetzung zu Dragon Ball: Evolution ist bislang nicht geplant. Und das, obwohl der miese Film zu Dragon Ball Super geführt und somit das Franchise gerettet hat.

Dementsprechend ist nicht klar, wer die Rolle des Son-Goku einnehmen würde, wenn es erneut zu einem Live-Action-Film kommen sollte. Doch bis zu einer möglichen Ankündigung können wir uns an den zahlreichen Bildern erfreuen, in denen bekannte Schauspieler in den Rollen unserer liebsten Saiyajins und Menschen aus Dragon Ball zu sehen sind.

Welcher Schauspieler wäre eurer Meinung nach aktuell die perfekte Besetzung für Son-Goku?