Dragon Ball Super: SUPER HERO erscheint exklusiv auf Crunchyroll - und zwar schon bald

Piccolo spielt die Hauptrolle im Film.

Im vergangenen August konnten sich Dragon Ball-Fans zu ausgewählten Terminen den neusten Kinofilm aus dem Franchise ansehen. Nach seinem Kinostart kam Dragon Ball Super: SUPER HERO überdurchschnittlich gut bei den Fans an. Dabei handelt es sich um den zweiten Dragon Ball-Film, der es in die Kinos in Deutschland geschafft hat.

Solltet ihr den Film verpasst haben, weil ihr es nicht ins Kino geschafft habt, ist das kein Problem: Schon in wenigen Wochen gibt es die Möglichkeit, sich den Film jederzeit anzuschauen.

Crunchyroll nimmt Dragon Ball Super: SUPER HERO ins Programm auf

Wo gibt es den Film zu sehen? Der Anime-Streamingdienst Crunchyroll hat nun bekannt gegeben, dass Dragon Ball Super: SUPER HERO ins Programm aufgenommen wird. All diejenigen, die ein kostenpflichtiges Abo bei Crunchyroll besitzen, können sich den Film sowohl in deutscher Synchronisation als auch in japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln ansehen.

Der Film wurde mithilfe von Akira Toriyama produziert, dem Schöpfer von Dragon Ball. Er ist für das Drehbuch und das Charakterdesign des Films verantwortlich.

Der Film lief ursprünglich in über 100 Ländern und hat 96 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit mauserte sich Dragon Ball Super: SUPER HERO zum Anime-Kinofilm mit den vierthöchsten Einnahmen in den USA. Über ihm stehen noch die folgenden Anime-Filme:

Platz 1: Pokémon: The First Movie

Pokémon: The First Movie Platz 2: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train Platz 3: Pokémon: The Movie 2000

Wann ist der Film verfügbar? Dragon Ball Super: SUPER HERO ist ab dem 13. Juli 2023 morgens exklusiv auf Crunchyroll verfügbar. Eine genaue Uhrzeit ist nicht bekannt, weshalb ihr die Augen am frühen Nachmittag aufhalten solltet.

Was ist Crunchyroll? Auf Crunchyroll könnt ihr haufenweise Animes gucken. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform hat sich vor allem auf Animes spezialisiert und bietet sie in mehreren Sprachen an. Außerdem gibt es dort die sogenannten Simulcasts: Das heißt, dass ihr bei einigen ausgewählten Animes innerhalb kürzester Zeit nach der japanischen Erstausstrahlung bereits Zugriff erhaltet.

Den passenden Trailer mit der deutschen Synchronisation könnt ihr euch im Folgenden ansehen:

Darum geht es in Dragon Ball Super: SUPER HERO

In Dragon Ball Super: SUPER HERO kehrt die Red-Ribbon-Armee zurück. Son-Goku hat der Armee in jungen Jahren ordentlich zugesetzt, doch einige Überlebende sinnen seitdem auf Rache. Sie haben die Androiden namens Gamma 1 und Gamma 2 erschaffen, die sich selbst als „Superhelden“ bezeichnen.

Die Geschichte dreht sich dieses Mal nicht um Son-Goku und Vegeta, sondern um Son-Gohan und Piccolo. Letzterer bekommt sogar eine neue Transformation spendiert, bei der er seine Farbe ändert. Nach der Verwandlung wird er zu Orange Piccolo und färbt sich dementsprechend in knalligem Orange.

Welcher Dragon Ball-Film sollte ebenfalls nach Crunchyroll kommen?