Dragon Ball-Fans scherzen über verheerenden Einfluss von Trunks' Zeitreise auf das Aussehen der Z-Krieger

Innerhalb von Dragon Ball haben verschiedene Sprünge durch die Zeit schon mehrfach für Änderungen der "vorgesehenen" Geschichte gesorgt. Der wohl bekannteste Zeitsprung dieser Art stammt aus der Cell-Saga, als Trunks aus der Zukunft kam, um die Z-Krieger vor der nahenden Bedrohung zu warnen - und nebenbei Goku zu retten, der ansonsten an einem Herzleiden gestorben wäre.

Die Dragon Ball-Community beschäftigt sich immer wieder mit dem Potenzial solcher Zeitreisen: Selbst kleinste Gedankenspiele können hier schnell zum Meme ausarten.

Der "Schmetterlingseffekt" in Dragon Ball

Der X-Beitrag von "DBZdaily_" fängt harmlos an: Was passiert mit der Zeitline, wenn Zukunfts-Trunks einen Stuhl verschiebt?

Das Ergebnis zeigt, wie selbst kleinste Eingriffe des Zeitreisenden drastische Veränderungen der Zeitlinie bewirken könnten - der sogenannte "Schmetterlingseffekt" (engl. "Butterfly Effect") eben. Wie ein verschobener Stuhl dafür sorgen soll, dass in dieser alternativen Zeitlinie Krillin von (ausgerechnet) Freezer ersetzt wird, ist aber auch uns ein wenig schleierhaft:

Das Meme ist indes nicht komplett abwegig, denn Trunks' Zeitreisen innerhalb von Dragon Ball haben schon mehrfach für signifkante Änderungen der Geschichte sorgt.

Neben der eingangs erwähnten Warnung vor Cell und dem Überleben von Son Goku spielt der zeitreisende Sohn von Vegeta und Bulma auch in der Super-Serie eine wichtige Rolle; etwa beim Kampf gegen Zamasu. Jede dieser Zeitreisen schuf neue Abzweigungen im Multiversum und alternative (meist düstere) Versionen der Dragon Ball-Geschichte.

Auch Whis thematisierte in Dragon Ball Super-Episode 49 genau diese Problematik von Zeitreisen: "Springt man in die Vergangenheit, so reicht es aus, eine Blume zu pflücken und man verändert jedwede Zukunft". Eine so drastische Veränderung wie im obigen Bild dürfte uns aber allen erspart bleiben.

Welche der alternativen Zeitlinien in Dragon Ball war euer Favorit?