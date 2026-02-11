Live

PS Plus für Februar 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Extra/Premium-Linups

Hier erfahrt ihr alles zur PS Plus-Ankündigung im Februar 2026. Neben den neuen Extra-/Premium-Titeln halten wir euch auch zu Leaks auf dem Laufenden.

Eleen Reinke
11.02.2026 | 06:00 Uhr

Bald werden die neuen PS Plus-Spiele enthüllt.

Wir nähern uns der Monatsmitte und das heißt, dass nach den PS Plus Essential-Spielen nun auch endlich die neuen Titel für die Extra- und Premium-Abos bekannt gegeben werden. Wann es soweit ist und welche Titel hinzugefügt werden, erfahrt ihr wie gewohnt im Live-Ticker.

Mittwoch, 11.02.2026

06:00 Uhr

Moin moin und Ahoi, es ist mal wieder PS Plus-Zeit! Wir begleiten hier die Ankündigung mit und halten euch bis dahin zu möglichen Leaks und Co. auf dem Laufenden.

PS Plus Extra/Premium im Februar 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

  • Datum der Ankündigung: Mittwoch, der 11. Februar
  • Uhrzeit der Ankündigung: 17:30 Uhr

Woher kommt der Termin? Sony hält sich abseits vereinzelter Ausnahmen an einen genauen Rhythmus bei der Enthüllung der Spiele. Die Extra/Premium-Titel werden nämlich am dritten Dienstag des jeweiligen Monats freigeschaltet und am Dienstag davor um 17:30 Uhr enthüllt.

Diese PS Plus Essential-Spiele könnt ihr euch im Februar 2026 schnappen

Bei den Essential-Titeln gab es diesmal sogar vier auf einen Schlag. Auch mit einem Extra/Premium-Abo könnt ihr euch diese Spiele natürlich sichern:

  • Undisputed
  • Subnautica: Below Zero
  • Ultros
  • Ace Combat 7: Skies Unknown

Empfehlung für alle Survival-Fans ist in diesem Monat vor allem das Unterwasser-Adventure Subnautica: Below Zero:

Video starten 10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit

Diese Spiele verlassen PS Plus im Februar

Nach aktuellem Stand verlassen sieben Spiele PS Plus Extra am 17. Februar:

  • WWE 2K25
  • The Ascent
  • Cult of the Lamb
  • New World: Aeternum
  • Rez Infinite
  • SaGa Frontier Remastered
  • Super Neptunia RPG

Zwar finden sich auch Carto und Spirit of the North auf der "Last Chance to Play"-Liste, allerdings sind beide schon gar nicht mehr Teil von PS Plus.

Ähnlich sieht es bei New World: Aeternum aus. Zwar ist das Spiel noch für ein paar Tage Teil des Katalogs, ihr bekommt es aber nur noch, wenn ihr es bereits heruntergeladen habt. Es wurde nämlich schon am 15. Januar 2026 aus dem Handel genommen.

Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus

Habt ihr kein PS Plus-Abo, dann haben wir allerhand Infos zu Essential, Extra und Premium für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sind eure Voraussagen für die neuen Spiele im Lineup?




