Dragon Ball verewigt die wichtigste Zeichnung der Dragon Ball-Geschichte als Sammelfigur

Goku und Bulma zierten das Deckblatt der 51. Shonen Jump-Ausgabe 1984. (Bild: © Bird Studio, Shueisha)

Dragon Ball, das Meisterwerk von Akira Toriyama und einer der bedeutendsten Shonen-Mangas aller Zeiten, feiert in diesen Tagen großes Jubiläum. Genau vor 40 Jahren erschien die 51. Shonen Jump-Ausgabe mit dem ersten Kapitel zu Dragon Ball und markierte damit den Start von Son Gokus Abenteuern in der beliebten Reihe.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern und den verstorben Mangaka zu ehren, haben sich die Verantwortlichen hinter Dragon Ball etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eine Sammelfigur von Goku und Bulma, die eine originalgetreue Nachbildung der Titelillustration der 51. Shonen Jump-Ausgabe ist!

Eine perfekte Nachbildung der Original-Zeichnung von Akira Toriyama

Son Goku und Bulma wie sie in der Zeichnung für Dragon Ball in Shonen Jump 1984 von Akira Toriyama aussahen. (Bild: © Bird Studio, Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco)

Die Jubiläums-Sammelfigur zeigt genau wie Akira Toriyamas damalige Zeichnung die junge Bulma mit einer roten Schleife im Haar und in sportlicher Kleidung auf einem roten Motorrad. Son Goku fliegt währenddessen auf Jindujun, seiner Überschallwolke, in seiner blauen Kampfsportbekleidung mit seinem roten Mönchsstab auf dem Rücken davon.

Auch beim Hintergrund haben die Hersteller Figuarts bei der Figur an die Details gedacht und die violettfarbige Scheibe aus der Original-Zeichnung Toriyamas ebenfalls übernommen.

Das ist aber noch nicht alles. Neben den liebevollen Feinheiten wie den Schriftzüge auf Bulmas Motorrad gibt es eine weitere Besonderheit der nostalgischen Sammelfigur – nämlich ihre Größe

Die Höhe der Figur soll etwa 17 Zentimeter betragen und ist somit genauso groß wie die damalige Shonen Jump-Ausgabe und das gezeichnete Titelbild von Akira Toriyama. Diese neu vorgestellte Figuarts-Sammelfigur zu Dragon Ball ist also in allen Bereichen eine perfekte 3D-Nachbildung der wichtigsten Zeichnung der Dragon Ball-Geschichte und gleichzeitig auch eine Ehrerweisung an ihren verstorbenen Schöpfer.

Wenn ihr euch für die Figur kaufen wollt, müsst ihr noch etwas Geduld haben. Bislang gibt es nämlich weder Release-Datum noch eine Preisangabe für die Figur. Das Bulma und Goku-Sammlerstück zählt zur Figuart ZERO-Reihe, zu der bereits in der Vergangenheit auch One Piece-Modelle veröffentlicht wurden.

Werdet ihr euch diese Dragon Ball-Sammelfigur zulegen und welcher Moment in Dragon Ball war für euch am eindrucksvollsten?