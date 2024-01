Dragon Ball: Wer war eigentlich die Mutter von Son Goku? Das wissen wir aus Anime und Manga

Son Gokus Mutter Gine, kurz vor der Zerstörung des Planeten Vegeta.

Über den Vater des Dragon Ball-Helden Son Goku wissen wir ziemlich viel. Bardock hat sogar einen kompletten Film spendiert bekommen. Der Mutter von Son Goku war das nicht vergönnt, sie musste lange Zeit eher eine Art Schattendasein fristen. Aber mittlerweile wissen wir trotzdem schon eine ganze Menge über Gine und das sehen wir uns hier etwas genauer an.

Son Gokus Mutter: Wer ist, beziehungsweise war Gine?

Wo kommt sie vor? Zunächst war Gine – wenn überhaupt – nur in Ausnahmefällen zu sehen. 2014 gab es mit dem Dragon Ball Minus-Manga endlich eine ausführlichere Vorgeschichte zu Son Gokus Eltern und wie sie ihren Sohn zu Erde geschickt haben. Darin wurde auch Gine eingehender vorgestellt.

In Sachen Anime dauerte es dann aber noch eine ganze Weile. Ihren ganz großen Auftritt absolvierte Gine dann erst im Kinofilm Dragon Ball Super: Broly. Darin bekommen wir in einer ausführlichen Rückblende ebenfalls noch einmal die Vorgeschichte erzählt.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

0:30 Dragon Ball Super: Broly - UPDATE: Englischer Trailer enthüllt Gogeta

Das ist Gine: Bevor Gine Son Goku und Radditz als Kinder bekommen hat, kämpfte sie an der Seite von Bardock. Die beiden verliebten sich und heirateten. Weil Gine aber nicht so mächtig wie viele andere Saiyajins und für den Kampf gemacht war, arbeitete sie später vor allem in der Fleischverarbeitung auf dem Planeten Vegeta (via: Fandom).

Hier seht ihr Son Gokus Mutter Gine bei der Arbeit, rechts ist Bardock im Bild.

Das Gemüt von Son Gokus Mutter ähnelt dem ihres Sohnes: Sie soll eher sanft und vorsichtig gewesen sein, geradezu zart. Nichtsdestotrotz verfügt sie natürlich auch über die übermenschlichen Kräfte, die Sayiajins ausmachen – auch wenn diese nicht ganz so ausgeprägt ausfallen wie zum Beispiel bei Bardock oder eben Son Goku.

Gine und Bardock stellen übrigens eine Ausnahme unter den Planet Vegeta-Bewohner*innen dar. Normalerweise zeugen die einfach nur Kinder, um den Fortbestand ihrer Spezies zu sichern und bleiben danach nicht unbedingt zusammen. Dass Paare sich lieben und heiraten – wie Bardock und Gine – kommt sehr selten vor.

Das Ende von Planet Vegeta: Son Goku wird von seiner Mutter Gine und ihrem Mann Bardock in einer Kapsel Richtung Erde geschickt. Einerseits zwar eigentlich, um den Planeten zu unterjochen und zu erobern, aber andererseits auch, um Son Goku zu retten. Der komplette Planet wird nämlich kurz danach zerstört und Son Gokus Mutter Gine stirbt dabei. Dasselbe gilt für seinen Vater Bardock.

Im Film Dragon Ball Super: Broly sehen wir die Eltern von Son Goku und vor allem auch seine Mutter.

Zusätzlich taucht Gine nochmal im Manga auf: Im Rahmen des Granolah-Arcs wird eine weitere Vorgeschichte rund um Gine und Bardock erzählt. Die beiden sind nämlich bereits Granolah begegnet, als der noch ein kleines Kind war – lange, bevor Son Goku und Co mit der Figur in Kontakt gekommen sind.

Last, but not least: In Dragon Ball Fusions und in Dragon Ball Heroes taucht Gine jeweils auch noch einmal kurz auf. In Fusions begegnet sie ihrem Sohn Son Goku sogar kurz selbst, eröffnet ihm aber nicht, dass sie seine Mutter ist. Bei DB Heroes ist Gine kurz an der Seite von Xeno Bardock und Chronoa in der Super Bardock-Saga zu sehen.

Wie findet ihr Gine, die Mutter von Son Goku? Hättet ihr gern noch mehr über ihre Figur in Manga oder Anime erfahren?