Oblivion-Spieler finden mysteriöse Tür im Spiel und sie führt zu einem Ort, den nicht mal Google kennt

Ein Fan hat eine versteckte Tür in Oblivion gefunden.

Das Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion ist vor knapp 2 zwei Monaten erschienen. Das Original ist hingegen schon seit fast 20 Jahren auf dem Markt. Dennoch hat kürzlich ein Fan eine mysteriöse Tür entdeckt, die wohl noch niemand zuvor gefunden hat.

Mysteriöse Tür, die in 20 Jahren keiner gefunden hat

Darum geht's: Der User FatalKicker21 hat vor einigen Tagen einen Post im Oblivion-Subdreddit abgesetzt, der für ordentlich Furore in der Community gesorgt hat.

Er postet darin nämlich einen Screenshot von einer wandlosen Tür, die er im Spiel gefunden hat, nachdem er durch einen Glitch ins Innere eines Turms verfrachtet wurde. Die Tür führt laut dem Spiel zum Ort "The Lost Citadel" und benötigt einen Schlüssel.

Den Post könnt ihr euch hier anschauen:

Das Merkwürdige daran: Einen solchen Ort gibt es in Oblivion überhaupt nicht. Und, wie User MedeiasTheProphet anmerkt, wurde offenbar auch noch nie in irgendeinem Forum über einen solchen Ort diskutiert.

Der Spieler könnte also tatsächlich nach mehr als 19 Jahren und einer kompletten Neuauflage auf ein bisher unentdecktes Geheimnis gestoßen sein.

Die Community will es also genauer wissen und durchsucht die Spieldateien nach Informationen. Die Tür gab es demnach auch schon im Original. Einen Schlüssel gibt es hingegen in beiden Versionen nicht. Auch über Konsolenbefehle lässt sich die Tür nicht öffnen.

Was steckt also hinter der verborgenen Tür?

Es stellt sich also die Frage, was dahinterstecken könnte. User PowerOverNothing hat da eine spannende und naheliegende Theorie:

Wenn man also bedenkt, dass die Tür tatsächlich in der Originalversion des Spiels zu finden ist, besteht die Möglichkeit, dass die "Lost Citadel" ein frühes Konzept für die Glut des Hasses gewesen sein könnte? Oder eine Variante des Ortes, an dem man das Herz und die Seele des Hasses finden kann?

Der Theorie stimmen viele andere User zu. So oder so scheint ziemlich klar, dass es sich bei der Tür letztlich um einen geschnittenen Inhalt handelt, der eher durch Zufall dort gelandet und möglicherweise einfach vergessen wurde.

Was haltet ihr davon? Habt ihr eine andere Theorie?