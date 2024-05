Dragon Ball Z-Fan animiert Kampf zwischen Goku und Gohan, den wir im Anime nie sehen durften

Ein Wunsch-Kampf zwischen Son Goku und Son Gohan wurde von einem Fan rührend animiert. (Bild: © Toei Animation/ Bandai Namco/ Akira Toriyama)

Son Goku und sein Sohn Son Gohan gehören zu den stärksten Saiyajins in der Geschichte von Dragon Ball. Es ist immer ein wiederkehrendes Thema, wer von ihnen der stärkere Kämpfer ist. Schon zu Zeiten von Dragon Ball Z, als Gohan erstmals seine Form “Ultimate Gohan” erreicht hatte, gab es Diskussionen um den Kraftunterschied zwischen Vater und Sohn in der Community.

Ein Fan hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns einen Kampf zwischen den beiden zu liefern, der uns damals in der Dragon Ball-Serie nie gegönnt wurde.

Zusammen erreichen Vater und Sohn neue Höhen als Super Saiyajins

Dragon Ball-Fan und Hobby-Künstler Alllex wurde von einem anderen Content Creator dazu inspiriert, ein Szenario von Dragon Ball zu animieren, das es so bisher noch nicht im Anime gegeben hat: Ein Kampf zwischen einem erwachsenen Gohan und (toten) Goku in der Boo-Saga:

Nicht nur war es damals ein unerfülltes Wunschszenario der Dragon Ball-Fans, die beiden Saiyajins gegeneinander im Kampfsport-Turnier während der Boo-Saga kämpfen zu sehen, das Video erinnert die Community auch nochmal daran, wie stark Gohan damals schon war.

In der Animation trägt Gohan sein altbekanntes Saiya-Man Kostüm im Kampf gegen Goku, der wiederum zu dem Zeitpunkt tot war und seine klassische Kampfsportbekleidung mit einem Heiligenschein über dem Kopf trug.

Vegeta und Videl sind ebenfalls mit von der Partie, aber auf den Zuschauerplätzen. Vegeta spricht davon, dass Gohan in der Zeit des Friedens zu weich geworden ist und sein Training vernachlässigt hat, als Sohn und Vater Treffer austauschen.

Nachdem Gohan bemerkt hat, wie unbeeindruckt Goku im Kampf gegen ihn ist, fordert er seinen Vater mit einem Schlag dazu auf, ernst zu machen. Daraufhin folgt ein epischer Showdown zwischen Gohans Angriff und Gokus Kamehameha, der mit Gokus Sieg endet und Gohan für eine Weile außer Gefecht setzt.

Der animierte Kurzfilm endet damit, dass Goku seinem Sohn Mut zuspricht. Zusammen wollen sie weitaus über die Grenzen des Super Saiyajins gehen.

Leider kam es im eigentlichen Dragon Ball Z-Anime nie zu einem Kampf der beiden während des Welt-Turniers, weil es durch das Einmischen von Dabura und Babidi ins Chaos gestürzt wurde.

Beast Gohan und Ultra Instinct Goku als nächstes im Anime

Die Animation hat uns theoretisch einen Vorgeschmack auf das gegeben, was Fans nun nach den neuesten Entwicklungen im Dragon Ball Super-Manga nach wie vor im Anime sehen wollen: Gohan vs Goku. Nur im Fall von Dragon Ball Super wird es Gohan in seiner Beast-Form sein und Goku im Ultra Instinct.

Wir können kaum abwarten, dass der Kampf zwischen Vater und Sohn animiert wird, sollte der Dragon Ball Super-Anime weitergehen.

