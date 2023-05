Kennt ihr das Crossover zwischen Dragton Ball Z und Johnny Bravo?

Wer in den frühen 2000ern Anime und Cartoons geschaut hat, dürfte wohl zumindest schon einmal von Dragon Ball Z und Johnny Bravo gehört haben. Während die beiden Shows aber erstmal wenig gemeinsam haben, hat das die Macher*innen von Johnny Bravo nicht daran gehindert, eine Crossover-Folge mit DBZ zu produzieren.

Falls euch das neu ist, müsst ihr euch nicht wundern – die Folge war nämlich lange Zeit verschollen. Jetzt wurde sie aber von Fans wiederentdeckt und ihr könnt sie sogar kostenlos online schauen.

Darum ging's im DBZ x Johnny Bravo-Crossover

Die Folge stammt aus der Johnny Bravo-Ablegerserie JBVO. Darin hostet der namensgebende Macho seine eigene Talkshow und nimmt Anrufe, Briefe und Mails von Fans an, die Clips aus bestimmten Cartoons anfragen. Normalerweise waren das Shows wie die Looney Tunes oder Scooby Doo – aber in dieser ganz bestimmten Folge hat sich ein Fan stattdessen Dragon Ball Z gewünscht.

Weil eine ganze Episode DBZ aber zu lang ist, entscheidet sich der Moderator kurzerhand, das Material von Folge 103 einfach im Schnelldurchlauf abzuspielen, während er einen laufenden Kommentar zum Kampf von Goku gegen Freeza abgiebt – oder dem "schwebenden Halbkörper-Typ", wie Johnny Bravo Freeza auch nennt.

Das Ganze wirkt ziemlich absurd – aber schaut es euch einfach selbst an:

Das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus der Folge. Wollt ihr den ganzen Rest auch sehen, könnt ihr die gesamte Folge kostenlos auf Archive.org finden.

Weitere Folgen im Internet Archive

Die JBVO-Serie lief für gerade mal knapp ein Jahr mit 28 Folgen in den frühen 2000ern. Es ist also kaum verwunderlich, dass es fast unmöglich ist, an Material zu kommen. Dank eines Fans namens Sanders, dessen Mutter anscheinend an der Show mitgewirkt hat, finden viele der Folgen jetzt aber ihren Weg ins Internet-Archiv.

Für die Lost Media-Community sind solche Funde natürlich großartig. Immerhin gibt es noch immer zahllose Serien, die man heute nirgends mehr sehen kann, da sie nie auf DVD released wurden oder bei modernen Streaming-Services gelandet sind.

Kanntet ihr dieses Crossover bereits? Und habt ihr auch Serien, die ihr gern heute nochmal sehen würdet, die aber nirgends zu finden sind?