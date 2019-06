Dragon Ball Z: Kakarot - Spiel beantwortet "ungeklärte Fragen" des Anime

Während der Microsoft-PK ist endlich das geschehen, worauf viele Fans des Kult-Anime schon lange hingefiebert haben. In einem neuen Trailer zu Dragon Ball Z: Kakarot, so der frische Name des Spiels, haben wir endlich weitere Einblicke in das Action-RPG erhalten.

Das Wichtigste in Kürze:

Release: Anfang 2020

Anfang 2020 Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Entwickler: CyberConnect2 (Naruto Shippuden)

CyberConnect2 (Naruto Shippuden) Genre: Action-RPG

Action-RPG Vertonung: Englisch, Japanisch (dt. Untetitel)

Dem Saiyajin-Namen "Kakarot" nach zu urteilen, werden wir im Spiel wohl ausschließlich bzw. überwiegend in die Rolle Son Gokus schlüpfen, mit ihm die einzelnen Sagas aus Dragon Ball Z erleben.

Spiel soll ungeklärte Fragen beantworten

Eine weitere wichtige Information zu Dragon Ball Z: Kakarot hat uns erst im Nachgang der Pressekonferenz erreicht. So soll das Action-RPG in puncto Story mehr zu bieten haben, als einst Manga und Anime.

In einer Pressemitteilung von Publisher Bandai Namco ist uns ein Satz ins Auge gesprungen, der für den Kanon des Franchise von großer Bedeutung sein kann.

"Darüber hinaus wird Dragon Ball Z: Kakarot mit seinen Nebenaufgaben Antworten auf lang erwartete Fragen der DBZ-Geschichte geben."

Welche Fragen das sind, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Unsere Head of GamePro, Rae, die in wenigen Tagen ein Interview mit den Entwicklern hat, wird der Sache jedoch auf den Grund gehen und wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten.

Was meint ihr, welche noch offenen Fragen werden im Spiel beantwortet?