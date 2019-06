Während der E3-PK von Microsoft wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer zum kommenden Dragon Ball-Action-RPG gezeigt, das vorher nur als "Dragon Ball Game Project Z bekannt war". Auf der Bühne wurde mit einem Gameplay-Trailer nun endlich verkündet, wie das neue Projekt tatsächlich heißen wird: Dragon Ball Z Kakarot.

Das Spiel hat außerdem ein Release-Fenster spendiert bekommen: Dragon Ball Z Kakarot soll Anfang 2020 für PS4 und Xbox One erscheinen. Ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.

Neuer Trailer zeigt Gameplay zu Dragon Ball Z Kakarot

Was sagt der Titel über das Spiel? Kakarot ist bekanntlich der Saiyajin-Name von Son Goku. Das liegt nahe, dass wir in dem kommenden Action-RPG ausschließlich in die Rolle DBZ-Haupthelden schlüpfen werden.

Der Trailer zeigt indes den Kampf unserer Z-Helden gegen Vegeta und Nappa. Zudem sehen wir, wie sich Son Goku auf Namek in einen Super-Saiyajin verwandelt. Fans des Mangas und Animes dürften diese Szenen bereits in- und auswendig kennen.

Es scheint so, also ob wir in Dragon Ball Z Kakarot wohl die verschiedenen Sagen aus der Dragon Ball Z-Geschichte nachspielen, nur eben offenbar komplett aus der Sicht von Goku.