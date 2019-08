Dragon Ball Z: Kakarot deckt Cell-Saga & berühmte Führerscheinfolge ab

Die Gerüchte zu Dragon Ball Z: Kakarot waren wahr. Zwar gab es bislang stets nur Spielszenen aus der Freezer-Saga zu sehen, doch das kommende Action-RPG wird auch noch mindestens die Ereignisse der Cell-Saga erzählen. Damit wird auch die Buu-Saga wahrscheinlicher, bestätigt ist dies aber noch nicht.

Dragon Ball Z: Kakarot lässt uns auch gegen Cell kämpfen & mehr

In der neuesten Ausgabe des japanischen V-Jump-Magazins wurde bestätigt, dass die Cell-Saga in Dragon Ball Z: Kakarot abgedeckt wird. Im Rahmen des Story-Arcs werden sowohl der junge Son Gohan als auch Trunks spielbar sein. Darüber hinaus wird es neue Geschichten zu C-16 und Gohan geben, die es in der Vorlage nie gegeben hat. (via Gematsu)

Das ist noch nicht alles: Ebenfalls bestätigt wurde, dass bestimmte Füller-Episoden spielbar sein werden. Damit sind Anime-Folgen gemeint, die nichts mit der Manga-Vorlage zu tun haben und nur eingefügt wurden, um darauf zu warten, dass der Manga voranschreitet. Als Beispiel dafür dient die berühmt-berüchtigte Folge 125.

In dieser Episode werden Son Goku und Piccolo von Chi-Chi dazu gewungen, den Führerschein zu machen, damit die beiden sie im Haushalt unterstützen können. In Dragon Ball Z: Kakarot wird die Führerscheinprüfung durch ein entsprechendes Racing-Mini-Game dargestellt.

Auch neue Charaktere wurden angeteast: So soll es mit Bonyu ein weiteres, weibliches Mitglied der Ginyu Force geben, die von Freezers Bodyguard-Truppe zurückgetreten ist, weil sie ihre "Posen" nicht mochtet. Bonyu stammt vom selben Planeten wie Jeeze, wird also vermutlich ähnlich rote Haut und weiße Haare besitzen.

Gut möglich, dass wir im Rahmen der gamescom 2019 mehr über die Neuerungen von Dragon Ball Z: Kakarot erfahren. Alle Infos zur Messe gibt es auf unserer großen gamescom-Themenseite!

Am Freitag, dem 23. August um 13:15 Uhr streamen wir live von der gamescom und werden euch alles darüber berichteten, was es zum neuen Dragon Ball-Titel zu wissen gibt. Den kompletten Programmplan der gamescom findet ihr hier:

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint Anfang 2020 für PS4, Xbox One und PC.