Dragon Ball Z Kakarot kommt mit neuem Story-DLC auf PS5 und Xbox Series S/X

Dragon Ball Z: Kakarot wächst weiter: Einigermaßen überraschend erscheint bald ein weiterer Story-DLC für das RPG. Aber das war noch lange nicht alles. Dieser DLC gibt lediglich den Startschuss für einen ganzen, zweiten Season Pass. Der enthält dann insgesamt drei Erweiterungen. Außerdem wurde auch noch eine richtige Current Gen-Fassung von DBZ: Kakarot für PS5 und Xbox Series S/X angekündigt.

Dragon Ball Z Kakarot bekommt neuen Story-DLC rund um Bardock

Darum geht's: Bardock heißt der Vater von Son-Goku. Genau dieser altehrwürdige Saiyajin spielt die Hauptrolle in seinem eigenen Story-DLC für Dragon Ball Z: Kakarot. Der basiert auf dem Film Bardock: Father of Goku und wurde jetzt mit einem ausführlichen wie cool anzuschauenden Trailer angekündigt, den ihr euch hier ansehen könnt:

Teil eines 2. Season Pass': Der Bardock-DLC hört auf den wunderschönen Namen Bardock - Alone Against Fate und läutet gewissermaßen eine neue Ära in Dragon Ball Z: Kakarot ein. Das heißt, dass wir bald in den Genuss eines komplett neuen, zweiten Season Pass kommen, der drei Teile bringt. Einen genauen Termin dafür gibt es abgesehen vom Jahr 2023 aber leider noch nicht.

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint in Current-Gen-Version nochmal für PS5 und Xbox Series S/X

Wenn ihr zu denjenigen gehört, die bisher noch auf die Next- beziehungsweise Current Gen-Versionen von Dragon Ball Z: Kakarot gewartet haben, schlägt bald eure Stunde. Nächstes Jahr sollen endlich die Versionen für die aktuellen Konsolen erscheinen. Sie bringen dann laut Bandai Namco "verbesserte Grafik" und "bessere Leistung". Außerdem gibt es noch die frohe Botschaft, dass das Upgrade für alle kostenlos ist, die DBZ Kakarot bereits auf PS4 oder Xbox One besitzen.

Last, but not least: Sämtliche kommenden DLCs sollen gleichzeitig auf allen Plattformen erscheinen. Das umfasst mittlerweile die Nintendo Switch, den PC, Xbox One, Xbox Series S/X und PS4 sowie die PS5.

Worauf freut ihr euch mehr: Auf neue Story-DLCs oder die PS5- und Xbox Series S/X-Versionen?