DBZ: Kakarot setzt per DLC die Geschichte aus Dragon Ball: Super fort

Mit Dragon Ball Z: Kakarot könnt ihr die gesamte Geschichte des Dragon Ball Z-Anime erleben und sogar viele Nebencharaktere sowie Füller-Folgen finden im Spiel ihren Platz. Jetzt wurde bekannt gegeben, was euch im ersten DLC, der auch Teil des Season Pass ist, erwartet.

Bindeglied zwischen Dragon Ball Z und Super

Die Infos kommen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Magazins Famitsu. Demnach geht es in der ersten DLC-Episode "Ein neues Erwachen (Teil 1) - Whis' Training" in eine ganz neue Geschichte, die es so noch nicht gab. (via Ryokuta2089, Übersetzung via Siliconera)

Hauptbösewicht in dieser wird Beerus sein, der innerhalb der Dragon Ball Z-Timeline aus den Filmen Resurrection F und Kampf der Götter bekannt ist aber mehr mit seinen Auftritten aus Dragon Ball Super in Verbindung gebracht wird. Damit geht das Spiel auch langsam aber sicher in die Geschichte des Nachfolger-Anime über.

Wann spielt der DLC: Die neue Episode könnt ihr schon starten bevor ihr das Hauptspiel durchgespielt habt. Teil des Inhalts ist ein Trainingsmodus mit Whis, in dem ihr entweder neue Trainingsmissionen erledigt oder gegen Whis antretet. Am Ende schaltet ihr dadurch nicht nur neue Fähigkeiten sondern auch die Super-Saiyajin Gott-Form frei. Jeglicher Fortschritt kann sofort ins Hauptspiel übertragen und dort auch angewendet werden.

Nur der erste Teil: Wie der Name schon vermuten lässt, steht im Vordergrund des ersten DLCs das Training mit Whis, jedoch kann Beerus auch schon herausgefordert werden. Der eigentliche Kampf findet dann aber vermutlich erst in der zweiten Hälfte statt. Jedoch gibt es bisher noch keinerlei Infos, wann welcher DLC aus dem Season Pass erscheinen soll.

Welcher Bösewicht fehlt euch noch in Dragon Ball Z: Kakarot?