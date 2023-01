Dragon Ball Z: Kakarot teast einen der besten Arcs mit Piccolo als Bösewicht für nächsten DLC an

Dragon Ball-Fans haben es richtig gut im Moment: Es gibt zwar aktuell leider keine Anime-Serie, aber dafür jede Menge andere coole Inhalte. Während der Dragon Ball Super-Manga fröhlich weiter läuft und wir vor Kurzem erst einen neuen Kinofilm bekommen haben, steht als nächstes schon sehr bald der Bardock-DLC für Dragon Ball Z: Kakarot an. Aber es kommt sogar noch besser: Ein erster Teaser deutet einen besonders coolen Storybogen für die nächste Erweiterung an.

DLC-Trailer macht jetzt schon Lust auf die nächste Erweiterung danach

Darum geht's: Mit der nächsten Story-Erweiterung für Dragon Ball Z: Kakarot geht auch endlich die Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series S/X an den Start. Der Bardock-DLC und das Upgrade erscheinen beide am Freitag, den 13. Januar, also übermorgen.

Am Schluss des Trailers für den DLC wartet ein vielversprechender Teaser, der schon mal ordentlich die Vorfreude auf den danach erscheinenden DLC anheizt. Er stellt den zweiten Teil von Season 2 des DLC-Passes dar.

Seht euch hier den Trailer zum Bardock-DLC an:

2:49 Dragon Ball Z: Kakarot - Der neue DLC und das Next-Gen-Upgrade stehen in den Startlöchern

Ganz am Schluss ist nur eine Silhouette zu sehen. Die zeigt aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Son Goku, der einen Regenschirm hält. Genau dieses Bild dürfte Fans der ersten Stunde sehr bekannt vorkommen.

Was heißt das? Offenbar bekommen wir es mit einem weiteren Trip in die Dragon Ball-Vergangenheit zu tun. Diese Silhouette von Son Goku zeigt den Kämpfer im Original-Anime nämlich, als er beim 23. Großen Turnier ankommt (via: Gematsu).

Darum geht's in dem Arc: Beim 23. Tenka-Ichi Budōkai aka dem Großen Turnier treten beinahe alle Dragon Ball-Kämpfer auf, die Rang und Namen haben. Gemeinsam legen sich Krillin, Son Goku, Tenshinhan, Yamshu und viele andere mit Piccolo an.

Piccolo ist hier allerdings eigentlich Beelzebub, der Sohn und die Reinkarnation des Oberteufels Piccolo. Der will Son Goku täten, was wiederum von Gott verhindert werden soll, der als Shen auftritt und ebenfalls am Turnier teilnimmt. Sogar Chi-Chi macht unter einem falschen Namen mit.

Das 23. Große Turnier gehört zu den absoluten Höhepunkten der frühen Dragon Ball-Tage – egal, ob im Manga oder in der Anime-Serie. Richtig: Wir haben es hier noch mit dem Original-Dragon Ball zu tun, vor Dragon Ball Z. Dreimal dürft ihr raten, wer am Schluss im Endkampf gewinnt:

Beelzebub aka Piccolo oder Son-Goku?