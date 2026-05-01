Heute im TV: Prosieben Maxx zeigt gleich sieben Dragon Ball-Filme auf einen Streich und zu dieser Uhrzeit geht's los

Der 1. Mai ist als "Tag der Arbeit" ein traditioneller Feiertag in Deutschland – der Sender Prosieben Maxx macht daraus aber eher einen Dragon Ball-Feiertag.
Wie der offizielle X-Account bekannt gibt, gestaltet der TV-Sender seine reguläre "AnimeNight" kurzerhand zum "AnimeDay" um und zeigt heute gleich sieben Dragon Ball Z-Kinofilme in Folge.
Sieben Filme, eine Sendung: Die komplette Reihenfolge
Der Marathon startet um 13:40 Uhr mit "Todeszone des Garlic Jr." und arbeitet sich dann chronologisch durch das Kinofilmuniversum der Serie vor. Die vollständige Reihenfolge laut ProSieben Maxx:
- Todeszone des Garlic Jr.
- Die Entscheidung
- Der Stärkste auf Erden
- Super Saiyajin Son-Goku
- Rache für Freezer
- Coolers Rückkehr
- Angriff der Cyborgs
Alle sieben Filme laufen ohne Sendepause hintereinander. Wer den Nachmittag plant: Bei einer Länge von 45 bis 60 Minuten pro Film endet das Programm um 20:15 Uhr – danach geht es mit dem nächsten Anime-Film "Mary und die Blume der Hexen" weiter.
Die Filme des heutigen Marathons stammen aus der klassischen DBZ-Ära der frühen 1990er-Jahre und unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von der Hauptserie: Sie spielen in eigenen, meist nicht-kanonischen Handlungssträngen.
Garlic Jr., der Auftakt des heutigen Abends, ist dabei einer der wenigen Antagonisten der Filmreihe, der es auch in einen Filler-Arc der TV-Serie geschafft hat.
"Super Saiyajin Son-Goku" hat in der Fangemeinde hingegen einen besonderen Stellenwert: Der Film zeigte Goku erstmals in seiner legendären Super-Saiyajin-Transformation auf der großen Leinwand – zu einem Zeitpunkt, als die entsprechenden Manga-Kapitel in Japan gerade erst erschienen waren.
Jetzt ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Welcher der sieben Filme ist euer persönlicher Favorit aus der klassischen DBZ-Kinofilm-Ära – und schaut ihr heute live mit?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.