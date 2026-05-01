Heute im TV: Prosieben Maxx zeigt gleich sieben Dragon Ball-Filme auf einen Streich und zu dieser Uhrzeit geht's los

Wegen des Feiertags macht Prosieben Maxx aus der AnimeNight einen AnimeDay: Heute laufen gleich 7 Dragon Ball Z-Filme hintereinander.

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Jusuf Hatic
01.05.2026 | 04:15 Uhr

Coolers Rückkehr ist nur einer von sieben DBZ-Filmen, die am 1. Mai auf Prosieben Maxx am Stück gezeigt werden. (Toei Animation Akira Toriyama) "Coolers Rückkehr" ist nur einer von sieben DBZ-Filmen, die am 1. Mai auf Prosieben Maxx am Stück gezeigt werden. (Toei Animation / Akira Toriyama)

Der 1. Mai ist als "Tag der Arbeit" ein traditioneller Feiertag in Deutschland – der Sender Prosieben Maxx macht daraus aber eher einen Dragon Ball-Feiertag.

Wie der offizielle X-Account bekannt gibt, gestaltet der TV-Sender seine reguläre "AnimeNight" kurzerhand zum "AnimeDay" um und zeigt heute gleich sieben Dragon Ball Z-Kinofilme in Folge.

Video starten 2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Sieben Filme, eine Sendung: Die komplette Reihenfolge

Der Marathon startet um 13:40 Uhr mit "Todeszone des Garlic Jr." und arbeitet sich dann chronologisch durch das Kinofilmuniversum der Serie vor. Die vollständige Reihenfolge laut ProSieben Maxx:

  • Todeszone des Garlic Jr.
  • Die Entscheidung
  • Der Stärkste auf Erden
  • Super Saiyajin Son-Goku
  • Rache für Freezer
  • Coolers Rückkehr
  • Angriff der Cyborgs

Alle sieben Filme laufen ohne Sendepause hintereinander. Wer den Nachmittag plant: Bei einer Länge von 45 bis 60 Minuten pro Film endet das Programm um 20:15 Uhr – danach geht es mit dem nächsten Anime-Film "Mary und die Blume der Hexen" weiter.

Die Filme des heutigen Marathons stammen aus der klassischen DBZ-Ära der frühen 1990er-Jahre und unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von der Hauptserie: Sie spielen in eigenen, meist nicht-kanonischen Handlungssträngen.

Garlic Jr., der Auftakt des heutigen Abends, ist dabei einer der wenigen Antagonisten der Filmreihe, der es auch in einen Filler-Arc der TV-Serie geschafft hat.

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"Super Saiyajin Son-Goku" hat in der Fangemeinde hingegen einen besonderen Stellenwert: Der Film zeigte Goku erstmals in seiner legendären Super-Saiyajin-Transformation auf der großen Leinwand – zu einem Zeitpunkt, als die entsprechenden Manga-Kapitel in Japan gerade erst erschienen waren.

Jetzt ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Welcher der sieben Filme ist euer persönlicher Favorit aus der klassischen DBZ-Kinofilm-Ära – und schaut ihr heute live mit?

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