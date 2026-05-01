Heute im TV: Prosieben Maxx zeigt gleich sieben Dragon Ball-Filme auf einen Streich und zu dieser Uhrzeit geht's los

"Coolers Rückkehr" ist nur einer von sieben DBZ-Filmen, die am 1. Mai auf Prosieben Maxx am Stück gezeigt werden. (Toei Animation / Akira Toriyama)

Der 1. Mai ist als "Tag der Arbeit" ein traditioneller Feiertag in Deutschland – der Sender Prosieben Maxx macht daraus aber eher einen Dragon Ball-Feiertag.

Wie der offizielle X-Account bekannt gibt, gestaltet der TV-Sender seine reguläre "AnimeNight" kurzerhand zum "AnimeDay" um und zeigt heute gleich sieben Dragon Ball Z-Kinofilme in Folge.

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Sieben Filme, eine Sendung: Die komplette Reihenfolge

Der Marathon startet um 13:40 Uhr mit "Todeszone des Garlic Jr." und arbeitet sich dann chronologisch durch das Kinofilmuniversum der Serie vor. Die vollständige Reihenfolge laut ProSieben Maxx:

Todeszone des Garlic Jr.

Die Entscheidung

Der Stärkste auf Erden

Super Saiyajin Son-Goku

Rache für Freezer

Coolers Rückkehr

Angriff der Cyborgs

Alle sieben Filme laufen ohne Sendepause hintereinander. Wer den Nachmittag plant: Bei einer Länge von 45 bis 60 Minuten pro Film endet das Programm um 20:15 Uhr – danach geht es mit dem nächsten Anime-Film "Mary und die Blume der Hexen" weiter.

Die Filme des heutigen Marathons stammen aus der klassischen DBZ-Ära der frühen 1990er-Jahre und unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von der Hauptserie: Sie spielen in eigenen, meist nicht-kanonischen Handlungssträngen.

Garlic Jr., der Auftakt des heutigen Abends, ist dabei einer der wenigen Antagonisten der Filmreihe, der es auch in einen Filler-Arc der TV-Serie geschafft hat.

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"Super Saiyajin Son-Goku" hat in der Fangemeinde hingegen einen besonderen Stellenwert: Der Film zeigte Goku erstmals in seiner legendären Super-Saiyajin-Transformation auf der großen Leinwand – zu einem Zeitpunkt, als die entsprechenden Manga-Kapitel in Japan gerade erst erschienen waren.

Jetzt ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Welcher der sieben Filme ist euer persönlicher Favorit aus der klassischen DBZ-Kinofilm-Ära – und schaut ihr heute live mit?