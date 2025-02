Dragon Ball Z-Mitarbeiter verraten überraschendes Detail zur Entstehung von Trunks: offenbar wusste nicht einmal Akira Toriyama selbst, wer er ist

Trunks ist aus der Dragon Ball-Saga nicht mehr wegzudenken, wurde aber offenbar sehr spontan erschaffen.

Akira Toriyamas Herangehensweise an Dragon Ball war genial und legendär: Der Autor, Erfinder und Zeichner des Mangas hat sich jede Woche selbst überrascht, was als Nächstes passiert. Er ist bekannt dafür, keine umfangreichen Pläne zu schmieden, sondern die Story zu improvisieren. Hatte er keine Lust mehr auf einen Charakter oder eine Story, hat er abrupt etwas Neues gemacht. Was zu teils sehr kuriosen Entwicklungen geführt hat, wie drei Mitarbeiter jetzt in einem Interview berichten.

Dragon Ball-Schöpfer Toriyama soll sich spontan überlegt haben, dass Trunks der Sohn von Vegeta und Bulma ist

Darum geht's: Dragon Ball genießt unter anderem deshalb so einen großen Kultstatus, weil die Geschichte des Mangas und Animes eigentlich komplett unvorhersehbar war. Aus dem Shonen-Manga entwickelte sich ein Battle-Manga und manche Dinge blieben gleich, es kam aber auch immer wieder zu kuriosen Kapriolen und höchst überraschenden Wendungen.

Seine drei Lektoren und Herausgeber hat der Zeichner und Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama mit seiner Art zu arbeiten teilweise an den Rand der Verzweiflung gebracht. Oft wurden sie von plötzlich fallen gelassenen Handlungssträngen oder überraschenden Twists kalt erwischt. Wollten sie wissen, wie es nächste Woche weitergeht, bekamen sie keine Antwort – weil sie der Autor oft selbst nicht kannte.

Bei Trunks war es wohl besonders krass: Trunks legt einen der beeindruckendsten Auftritte der Dragon Ball-Geschichte hin. Nachdem Freezer kurzen Prozess mit Son Goku und seinen Freunden gemacht hat, taucht auf einmal ein Kämpfer auf, der sich direkt in einen Super-Saiyajin verwandelt und den Ober-Fiesling innerhalb kürzester Zeit in seine Einzelteile zerlegt. Außerdem hat er ein cooles Schwert!

Zu diesem Zeitpunkt soll nicht einmal Akira Toriyama selbst gewusst haben, wer Trunks eigentlich ist und was es mit ihm auf sich hat. Mehr oder weniger spontan soll dann die Entscheidung gefallen sein, ihn als zukünftiges Kind von Bulma und Vegeta einzuführen – die zu diesem Zeitpunkt nicht einmal gegenseitiges Interesse bekundet hatten.

Nicht nur die Fans waren überrascht, sondern auch die Lektoren, und zwar nicht zu knapp. Sie wollten von Akira Toriyama wissen, wie er das bitteschön erklären will. Aber der Dragon Ball-Erfinder ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und hat sich alles einfach überlegt, als die Zeit dafür reif war.

Aber kann das wirklich sein?

So ganz realistisch klingt das nicht. Klar, Akira Toriyama war bekannt für seine Improvisation und hat beispielsweise Son Gohans Saiyaman-Abenteuer in der High School wohl einfach deshalb fallen gelassen, weil er keine Lust mehr darauf hatte.

Aber Trunks hat schon bei seinem Erscheinen dieselben Haare wie Bulma und außerdem Capsule Corp.-Klamotten an. Dass eine Beziehung zwischen Bulma und Trunks besteht, muss Akira Toriyama also durchaus schon geplant haben.

Wie findet ihr die Art und Weise, wie Akira Toriyama an die Arbeit an Dragon Ball herangegangen sein soll?