Dragon Quest 11 - JRPG soll den Westen erobern, ähnlich wie Monster Hunter World

Square Enix will mit Dragon Quest 11 der DQ-Spielreihe endlich auch im Westen zu einem massentauglichen Image verhelfen. Das lässt Product Marketing-Chef Neal Pabon bei der PAX East im Gespräch mit Polygon durchblicken.

Denn während sich die Final Fantasy-Reihe auch bei uns großer Beliebtheit erfreut, fristet Dragon Quest im Westen nach wie vor ein Nischendasein. Das soll sich mit dem neuesten Ableger aber ändern.

"Die Entwickler wollen die Dragon Quest-Zielgruppe im Westen erweitern und 11 ist die perfekte Gelegenheit dafür."

Gleichzeitiger Konsolen- & PC-Launch das Mittel zum Erfolg?

Dragon Quest 11 soll sich vor allem in puncto Story und Charaktere von den anderen Teilen unterscheiden. Letztere seien laut Pabon gewohnt liebenswert, aber viel düsterer als erwartet.

Ein weiterer entscheidender Faktor, der DQ11 schon zu Verkaufsbeginn einer weiten Zielgruppe öffnet: Das Spiel erscheint im September sowohl für PS4 als auch erstmals direkt zum Launch ebenfalls für PC. Bei den Vorgängern sah das noch anders aus. Dragon Quest 9 erreichte mit exklusivem Release für Nintendo DS eher eine recht junge Gruppe von Gamern und auch die Spielerschaft von Dragon Quest 10, das zeitexklusiv für Wii erschien, war zunächst relativ beschränkt.

Dass der gleichzeitige Konsolen- und PC-Launch eines JRPGs aus einer eher als nischig abgestempelten Spielreihe hervorragend funktionieren kann, beweist Monster Hunter World. Mit dem Comeback der Reihe auf die Konsolen und Feinschliff an der einen oder anderen arg komplexen Spielmechanik erschloss sich Capcom weltweit eine neue Zielgruppe. Und zu dieser gehören auch viele frischgebackenen Jäger, die zuvor nichts mit dem MH-Universum am Hut hatten.

Dragon Quest 11 ist bereits in Japan spielbar, erscheint aber endlich auch im Westen am 4. September 2018 für PS4 und PC. "Viel später" soll auch eine Version für Nintendo Switch folgen. Die in Japan erhältliche 3DS-Version von Dragon Quest 11 schafft es hingegen nicht zu uns.

Dragon Quest 11 für Nintendo Switch

Darum erscheint die Switch-Version erst so spät

Denkt ihr, Dragon Quest 11 hat das Zeug dazu, die westliche Zielgruppe der Reihe zu erweitern?