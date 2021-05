Dragon Quest 12 wurde angekündigt und es bricht mit altbekannten Traditionen

Die Dragon Quest-Reihe feiert aktuell ihren 35. Geburtstag und das wollte Square Enix mit einem einstündigen Livestream kräftig feiern. Doch statt Geburtstagskuchen und Geschenken gab es neue Spielankündigungen für die Fans, darunter auch einen Teaser-Trailer für den neuen Ableger der Dragon Quest-Reihe.

Diese Neuerungen bringt Dragon Quest 12

Wie wird der neue Teil heißen? Der mittlerweile 12. Teil der Hauptreihe wird den Titel Dragon Quest XII: The Flames of Fate tragen. Leider wird aus dem Teaser-Trailer nicht ersichtlich, in welchem Zeitraum das Spiel erscheinen wird und für welche Plattformen es entwickelt wird.

Im Teaser-Trailer selbst wird leider nicht allzu viel verraten. Es ist lediglich zu sehen, wie sich der Schriftzug der römischen 12 aus Flammen bildet. Am Ende des Trailers wird der vollständige Titel enthüllt.

Link zum YouTube-Inhalt

Was wurde zum Spiel verraten? Im Livestream konnte uns Game Designer Yuji Horii schon etwas mehr Details zum neuen Dragon Quest verraten. Demnach soll der Titel ein düsteres und erwachseneres Setting bieten als die Vorgänger. Außerdem müssen Spieler:innen wichtige Entscheidungen treffen, die die Geschichte beeinflussen sollen.

Bruch mit der Tradition: Erstmals soll es kein klassisches Kampfsystem mehr geben. Dragon Quest wies bislang ein runden- und kommandobasiertes Kampfsystem auf, das mit dem 12. Teil überarbeitet werden soll. Auf die Kommandos würde man nicht verzichten wollen, so Horii, doch es sollen einige Änderungen vorgenommen werden. Welche das sind, verriet er nicht.

Wer noch nichts von Dragon Quest gehört hat, kann unseren GamePro-Test zum Vorgänger Dragon Quest 11 ansehen:

35 2 Mehr zum Thema Dragon Quest 11 im Test - JRPG-Juwel der alten Schule

Wann können wir mit Dragon Quest 12 rechnen?

Dragon Quest 12 befindet sich seit 2019 in Entwicklung, das verkündete Serienschöpfer Yuji Hora auf Twitter. Somit könnte es sein, dass wir im kommenden Jahr schon erstes Bildmaterial zu sehen bekommen. Zwischen den Release-Terminen der bisherigen Dragon Quest-Teile lagen bislang 5-6 Jahre, sodass wir mit einem neuen Ableger nicht vor 2023 rechnen sollten.

Habt ihr bereits Erfahrungen mit der Dragon Quest-Reihe gemacht?