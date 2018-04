Dragon Quest 11 - Darum erscheint die Nintendo Switch-Version erst so spät

Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals hat mittlerweile ein festes Release-Datum: Das Open World-JRPG erscheint am 4. September 2018 - zunächst allerdings nur für PS4 und PC. Eine Nintendo Switch-Version von Dragon Quest 11 soll hierzulande ebenfalls auf den Markt kommen, jedoch nicht mehr in diesem Jahr.

Auf der PAX East 2018 hat sich Producer Hokuto Okamoto gegenüber GameSpot näher zum verspäteten Switch-Release von Dragon Quest 11 geäußert. Hauptgrund für die Verspätung sei die Unreal Engine:

"Natürlich haben wir es in Erwägung gezogen, die PS4- und Switch-Versionen zur selben Zeit zu veröffentlichen. Doch im Moment ist der Ausblick für die Switch-Version noch unklar. Das japanische Team will Dragon Quest 11 so schnell wie möglich in den Westen bringen und konzentriert sich deshalb auf die PS4- und Steam-Version."