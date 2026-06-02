Dragon Quest 12 enthüllt endlich die neuen Charaktere im Spiel und es sind womöglich die letzten Designs von Akira Toriyama

Nach John Dragon Ball hat nun John Dragon Quest sein großes Debüt hingelegt.

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Myki Trieu
02.06.2026 | 07:02 Uhr

In Dragon Quest 12 sind noch immer Charakter-Designs von Akira Toriyama. (© ARMOR PROJECT BIRD STUDIO SQUARE ENIX) In Dragon Quest 12 sind noch immer Charakter-Designs von Akira Toriyama. (© ARMOR PROJECT / BIRD STUDIO / SQUARE ENIX)

Nach fast sechsjähriger Funkstille haben Fans von Square Enix' beliebter JRPG-Reihe endlich ein Update zu Dragon Quest 12 bekommen.

Dabei kam nicht nur ans Licht, wie es um den kommenden Ableger steht, sondern auch, wie einige der neuen Protagonisten aussehen – die auch Jahre nach seinem Tod noch aus der Feder von Akira Toriyama stammen.

Entwicklung von Dragon Quest 12 wurde neu gestartet

Am 27. Mai 2026 war es so weit: endlich gab es Neuigkeiten zu Dragon Quest 12, das bereits vor 6 Jahren unter dem Namen Dragon Quest 12: Flames of Fate (auf Deutsch: Flammen des Schicksals) angekündigt wurde. Damals wurden allerdingd lediglich das Logo und der Titel bekannt gegeben.

Yosuke Saito und Yuji Horii veröffentlichten nun zur Feier des 40. Jubiläums der beliebten Rollenspiel-Reihe den langersehnten Trailer zu Dragon Quest 12 und klärten Fans über die aktuelle Entwicklungslage des Spiels auf.

Das Video zur Ankündigung mitsamt Trailer könnt ihr hier sehen:

Video starten 9:02 Neues Update zu Dragon Quest 12 erklärt wie es um das Spiel steht und zeigt neuen Protagonisten

Bei dem Update handelt es sich jedoch nicht um die langersehnten Neuigkeiten, auf die so mancher Fan gewartet hatte. Die Entwicklung von Dragon Quest 12 musste nämlich aufgrund der Umstrukturierung des Teams neu gestartet werden.

Dabei entschied sich das Team, den damals angekündigten düsteren Ansatz der Geschichte wieder zu entfernen und erneut den bereits bekannten leichtherzigen Ton und die heitere Atmosphäre der Reihe beizubehalten. Auch der Titel wurde zu Dragon Quest 12: Beyond Dreams umbenannt.

Bis das Rollenspiel erscheint, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. Mehr dazu könnt ihr hier in unserem Live-Ticker nachlesen:

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Akira Toriyamas Figuren sind geblieben und gehören womöglich zu seinen letzten Charakter-Designs

Abseits davon, dass das Spiel von Grund auf neu entwickelt wird und es vermutlich noch Jahre bis zum Release dauert, wurde ein bestimmtes Detail aus dem ursprünglichen Spiel beibehalten: die Charakter-Designs von Akira Toriyama.

Horii betont im Ankündigungs-Video, dass auch in Dragon Quest 12 die Figuren weiterhin aus der Feder von Akira Toriyama stammen. Wir haben euch das Charakter-Design des Protagonisten von Dragon Quest 12 hier verlinkt:

Der neue Protagonist ist von Akira Toriyama. (© ARMOR PROJECT BIRD STUDIO SQUARE ENIX) Der neue Protagonist ist von Akira Toriyama. (© ARMOR PROJECT / BIRD STUDIO / SQUARE ENIX)

Der Protagonist von Dragon Ball Xenoverse 3 könnte demnach nicht der letzte Charakter von Akira Toriyamas sein, sondern auch dieser Protagonist – und andere Figuren in Dragon Quest 12 – gehören zu den allerletzten Charakter-Designs des verstorbenen Dragon Ball-Schöpfers.

Zu guter Letzt versichert Yuji Horii Fans, dass die Produktion aktuell gut vorankommt und sie sich auf weitere Ankündigungen freuen können.

Wie ist eure Meinung zum Charakter-Design des neuen Protagonisten und findet ihr es schade, dass DQ 12 nicht mehr so düster wird?

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