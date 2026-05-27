Neue Infos zu Dragon Quest 12? Uhrzeit und alles Wichtige vom heutigen DQ-Event im Live-Ticker

Im Live-Ticker gibt's heute alle News zu Dragon Quest.

Aktuell gibt es zwei JRPGS, bei denen ich sehnlichst auf erste handfeste Infos warte: Persona 6 und Dragon Quest 12. Und die Chancen stehen nicht allzu schlecht, dass wir zumindest zur beliebten Rollenspiel-Reihe von Square Enix schon bald Neues erfahren.

Für den heutigen Mittwoch, um 15 Uhr deutscher Zeit, will uns das Dragon Quest-Team nämlich ein Update geben, das ich für euch live im Ticker begleite.

Liver-Ticker zum Dragon Quest-Event

06:34 Uhr Ein noch leicht verschlafenes "Moin, Moin" in die Runde. Bevor es in wenigen Stunden losgeht, schon einmal die Info vorab, dass ihr alles Wichtige aus dem Event hier im Ticker finden werdet.

8:18 Dragon Quest 11 - Test-Video: Mit alten Tricks auf den Genre-Thron

Autoplay

Erste Infos zum Event

Laut Square Enix soll das Info-Video gut 10 Minuten lang sein. Wollt ihr es selbst schauen, findet ihr es ab 15 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Dragon Quest-Reihe.

Ein kleiner Blick in die Glaskugel

Worauf viele DQ-Fans seit der Ankündigung vor mittlerweile 5 Jahren sehnlichst warten, sind neue Infos zu Dragon Quest 12: The Flames of Fate, das laut Square Enix düsterer und erwachsener werden soll als seine Vorgänger.

Dragon Quest 12 ist daher der heißeste Kandidat für den heutigen Stream, in dem wir dann hoffentlich auch erfahren, wie das einst rundenbasierte Kampfsystem überarbeitet wurde.

Mehr zu den bereits enthüllten Neuerungen lest ihr hier:

Mehr zum Thema Dragon Quest 12 wurde angekündigt und es bricht mit altbekannten Traditionen von Jasmin Beverungen

Davon ab könnte es natürlich auch neue Infos zu weiteren HD-Remakes geben, wie einer Neuauflage des PS2-Klassikers "Die Reise des verwunschenen Königs". Nicht ausgeschlossen ist zudem ein möglicher neuer Teil der Dragon Quest Builders-Reihe.

Über welche Ankündigung zur Dragon Quest-Reihe würdet ihr euch ganz besonders freuen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.