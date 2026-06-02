PS Plus im Juni 2026: Schnappt euch heute die 3 neuen Essential-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Nachdem Sony die PlayStation Plus Essential-Spiele des Juni 2026-Aufgebots am vergangenen Dienstag außerplanmäßig früher als sonst enthüllt hat, ist es heute soweit und die drei neuen Titel werden im Laufe des Vormittags freigeschaltet. Wir haben wie gewohnt alle Infos für euch.
PS Plus Essential im Juni 2026: Termin und Uhrzeit der Freischaltung
- Datum der Freischaltung: Die Essential-Titel gehen am heutigen Dienstag, dem 02. Juni 2026, live.
- Ungefähre Uhrzeit: Die Freischaltung erfolgt in der Regel zwischen 10 und 11 Uhr vormittags (deutscher Zeit).
GamePro.de wird euch pünktlich darüber informieren, wenn die Bonus-Titel freigeschaltet wurden.
Alle PS Plus Essential-Spiele für den Monat Juni 2026 im Überblick:
- Grounded Fully Yoked Edition - verfügbar bis: 07. Juli
- Nickelodeon All Star Brawl 2 - verfügbar bis: 07. Juli
- Warhammer 40,000: Darktide - verfügbar bis: 07. Juli
Was euch bei den neuen Essential-Spielen konkret erwartet, erklären wir euch im unten verlinkten GamePro-Artikel genauer:
Bonus-Spiel aus dem Mai-Lineup bleibt 2 Wochen länger bei PS Plus
Während Wuchang: Fallen Feathers sowie Nine Sols am 02. Juni aus dem Essential-Aufgebot fliegen beziehungsweise durch die Juni-Titel ausgetauscht werden, bleibt ein Spiel aus dem Mai 2026-Lineup noch zwei Wochen länger im Service.
Wer es verpasst hat, kann sich nämlich noch bis zum 16. Juni 2026 EA Sports FC 26 schnappen – passend zur bevorstehenden FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium
Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.
In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).
Was ist eure Meinung zum Juni 2026-Lineup und welches der neuen Bonus-Spiele werdet ihr herunterladen und zocken?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.