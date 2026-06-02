PS Plus im Juni 2026: Schnappt euch heute die 3 neuen Essential-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Juni 2026 werden am heutigen Dienstag veröffentlicht.

Nachdem Sony die PlayStation Plus Essential-Spiele des Juni 2026-Aufgebots am vergangenen Dienstag außerplanmäßig früher als sonst enthüllt hat, ist es heute soweit und die drei neuen Titel werden im Laufe des Vormittags freigeschaltet. Wir haben wie gewohnt alle Infos für euch.

PS Plus Essential im Juni 2026: Termin und Uhrzeit der Freischaltung

Datum der Freischaltung: Die Essential-Titel gehen am heutigen Dienstag, dem 02. Juni 2026, live.

Die Essential-Titel gehen am heutigen Dienstag, dem 02. Juni 2026, live. Ungefähre Uhrzeit: Die Freischaltung erfolgt in der Regel zwischen 10 und 11 Uhr vormittags (deutscher Zeit).

GamePro.de wird euch pünktlich darüber informieren, wenn die Bonus-Titel freigeschaltet wurden.

Alle PS Plus Essential-Spiele für den Monat Juni 2026 im Überblick:

Grounded Fully Yoked Edition - verfügbar bis: 07. Juli

Nickelodeon All Star Brawl 2 - verfügbar bis: 07. Juli

Warhammer 40,000: Darktide - verfügbar bis: 07. Juli

1:41 Grounded - Im Survival-Hit könnt ihr bald Schlösser aus Pilzen bauen

Autoplay

Was euch bei den neuen Essential-Spielen konkret erwartet, erklären wir euch im unten verlinkten GamePro-Artikel genauer:

Bonus-Spiel aus dem Mai-Lineup bleibt 2 Wochen länger bei PS Plus

Während Wuchang: Fallen Feathers sowie Nine Sols am 02. Juni aus dem Essential-Aufgebot fliegen beziehungsweise durch die Juni-Titel ausgetauscht werden, bleibt ein Spiel aus dem Mai 2026-Lineup noch zwei Wochen länger im Service.

Wer es verpasst hat, kann sich nämlich noch bis zum 16. Juni 2026 EA Sports FC 26 schnappen – passend zur bevorstehenden FIFA Fußballweltmeisterschaft.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was ist eure Meinung zum Juni 2026-Lineup und welches der neuen Bonus-Spiele werdet ihr herunterladen und zocken?