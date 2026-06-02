Netflix One Piece Season 3: Oda besucht die Crew am Set von Alabasta und zeichnet Ruffy in den Sand

Eiichiro Oda schaut beim Set der dritten Staffel vorbei und hinterlässt ein kleines Geschenk im Sand als Teaser zur kommenden Arc. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation, Netflix)

Nach Abschluss der zweiten Staffel von One Piece starteten die Dreharbeiten zur dritten Season in Cape Town, Südafrika. Auch Eiichiro Oda stattete der Produktion wieder einen Besuch ab und hinterließ dabei sogar ein kleines Geschenk im Sand.

Oda freut sich, seine Strohhüte wiederzusehen und hinterlässt eine kleine Zeichnung im Sand

Am 27. Mai 2026 enthüllte der offizielle X-Account den folgenden Beitrag über Eiichiro Oda:

1:38 One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind

Autoplay

Aktuell wird in Südafrika die dritte Staffel “Die Schlacht von Alabasta” der Live-Action-Serie gedreht, weswegen sich die Crew in einem Wüstengebiet befindet.

Oda ist – genau wie bei den vorherigen Staffeln – vor Ort, um sicherzustellen, dass alles so umgesetzt wird, wie er es sich vorstellt bzw. das dem Team am Set keine groben Schnitzer unterlaufen.

Natürlich freut er sich auch, die Strohhüte und die gesamte Produktions-Crew wiederzusehen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen.

Im Video freut sich Inaki Godoy besonders auf Odas Erscheinen und begrüßt den Mangaka im geteilten Video mit einer herzhaften Umarmung.

Nach der Begrüßung begibt sich der One Piece-Schöpfer in den Wüstensand und zeichnet mühelos in wenigen Sekunden den Strohhut Monkey D. Ruffy in den Sand.

Die Zeichnung könnt ihr euch hier anschauen:

Oda zeichnet mühelos seinen Hauptcharakter Monkey D. Luffy in den Sand. (© Eiichiro Oda / Netflix)

Der Release für die dritte Staffel der One Piece-Live-Action-Serie ist derzeit für das kommende Jahr geplant.

In der dritten Staffel wird es sich womöglich hauptsächlich um die Schlacht von Alabasta – wie der Name der Staffel verrät – drehen und somit Prinzessin Vivi ins Rampenlicht der Geschichte rücken.

Was es mit dem Tattoo auf Odas Arm im Video auf sich hat und warum es Fans besonders im Kontext der dritten Staffel so sehr begeistert, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.