LEGO-Käufer entdeckt aufgeschnittene Tüten in seinem neuen Set und denkt sofort an einen Scam – doch dann beichtet sein kleiner Neffe alles

Ein Bastler kauft sich nach einem anstrengenden Arbeitstag den LEGO Star Wars Millennium Falken und stellt mit Erschrecken fest, dass mehrere Tüten zuerst aufgerissen und dann sorgfältig wieder zugeklebt worden sind.

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Linda Sprenger
26.05.2026 | 18:55 Uhr

Wenn der eigene Neffe auf Minifiguren-Jagd geht. Bildquelle: https:www.reddit.comrlegocomments1tneop6never_thought_it_would_happen_to_me Wenn der eigene Neffe auf Minifiguren-Jagd geht. Bildquelle: https://www.reddit.com/r/lego/comments/1tneop6/never_thought_it_would_happen_to_me/

Eigentlich wollte sich ein LEGO-Bastler und Reddit-User nach einem langen Arbeitstag nur etwas Gutes tun und kaufte sich dafür im heimischen Walmart ein neues Set, um es zu Hause genüsslich zur Entspannung zusammenzubauen. Doch seine Freude schlug in Frust um, als er feststellte, dass der Karton bereits geöffnet wurde. Und nicht nur das: Jemand hatte gleich mehrere Tüten des Sets zuerst aufgeschnitten und anschließend wieder zugeklebt.

Hat hier also ein Langfinger vorab Teile geklaut? Nun ja, nicht ganz!

Vermeintlicher Scam entpuppt sich als witzige Familien-Anekdote

Video starten 1:28 Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt

Also, rollen wir das Ganze mal genauer auf: Redditor "WalNut6969" berichtet im LEGO-Subreddit, dass er sich vor einigen Wochen nach Feierabend einen LEGO Star Wars: Millennium Falken (#75375) zulegte. Der kostet aktuell rund 85 Euro.

Aber, oh Schreck: Als er das Set aufbauen wollte, kam eben die böse Überraschung. Karton bereits geöffnet, mehrere Tüten aufgeschnitten und fein säuberlich wieder zugeklebt. "Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert :(" schreibt der enttäuschte Sammler auf Reddit, weil er zunächst dachte, dass ihn jemand ganz böse übers Ohr gehauen hatte, bzw. er bei Walmart unaufmerksam geshoppt und den Karton vorab nicht richtig kontrolliert hatte.

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Der vermeintliche Pechvogel war schon fast dabei, sich an den Kundenservice von Walmart zu wenden, als die Geschichte eine überraschende Wendung nimmt.

"WalNut6969" konnte nämlich noch rechtzeitig herausfinden, dass kein raffinierter Lanfinger, sondern sein eigener Neffe sowie dessen Mutter dahintersteckten.

So schenkte der Redditor seinem Neffen zuvor ein LEGO Star Wars Klonsoldaten Battle-Pack. Der Neffe verwechselte das Battle-Pack allerdings mit dem Millennium-Falken seines Onkels, öffnete es und schnitt die Tüten auf, um nach Minifiguren zu suchen. Natürlich waren keine drin. Also beichtete er dies seiner Mutter, nachdem er seinen Fehler bemerkt hatte.

Diese wiederum versuchte den Fauxpas zu vertuschen:

Er hat es seiner Mutter erzählt, sie bekam Panik und hat alles schnell wieder für mich eingepackt. Sie war beschäftigt und hat dann vergessen, mir Bescheid zu sagen.

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Am Ende ist alles halb so wild: "Er freut sich jetzt riesig über sein Clone-Wars-Battle-Set und ich kann mein LEGO bauen – mit einer großartigen Geschichte dazu!", schreibt der Redditor in seinem Beitrag und kann jetzt herzlich über die Geschichte lachen.

An welchen LEGO-Set baut ihr eigentlich gerade herum, um nach der Arbeit oder am Wochenende abzuschalten?

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