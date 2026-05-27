PS Plus im Juni 2026: Sony hat das erste Extra/Premium-Spiel jetzt schon verraten

Das erste PS Plus Extra/Premium-Spiel für Juni kennen wir bereits.

Nachdem PS Plus mit der Preiserhöhung kürzlich negative Schlagzeilen gemacht hatte, legt Sony jetzt immerhin mit doppelt guten Nachrichten nach.



Nicht nur wurden die neuen Spiele für PS Plus Essential einen Tag früher als gedacht angekündigt – auch für PS Plus Extra hat Sony schon jetzt den ersten Titel bekannt gegeben. Obwohl die reguläre Enthüllung eigentlich noch über zwei Wochen hin ist.

Dieses Spiel kommt Anfang Juni bereits zu PS Plus Extra/Premium

Im Rahmen der Days of Play hat Sony auf dem eigenen Blog nämlich angekündigt, dass Destiny 2 in der Legacy Collection (inklusive der Final Shape-Erweiterung) im Spielekatalog des Extra- und Premium-Abos landen wird.

1:03 Destiny 2: Der erste Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück

Autoplay

Dabei landet der Multiplayer-Looter-Shooter sogar bereits vor den restlichen Juni-Spielen im Abo, er ist nämlich bereits ab dem 9. Juni verfügbar. Dieser Tag ist nicht zufällig gewählt, denn es ist auch der Tag, an dem Destiny 2 sein finales Update erhält.

Danach ist Schluss für das inzwischen neun Jahre alte Spiel – zumindest, was neue Inhalte betrifft. Spielen könnt ihr aber weiterhin, denn die Server bleiben vorerst online.

Mehr zum Thema Das Ende von Destiny 2 war nötig und unvermeidlich, aber ich vermisse es jetzt schon von Maximilian Franke

Übrigens war Destiny 2 schon einmal Teil von PS Plus, bereits im September 2018 konntet ihr es im Essential-Abo abstauben, damals aber natürlich noch ohne die DLCs.

Die neuen Bonus-Spiele im PS Plus Essential-Abo für Juni 2026 könnt ihr übrigens auch hier nachlesen:

Ankündigung der PS Plus Extra/Premium-Spiele für Juni 2026

vermutlicher Termin für die Ankündigung: Mittwoch, 10. Juni 2026

Mittwoch, 10. Juni 2026 vermutliche Uhrzeit für die Ankündigung: gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit

gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit Freischaltung der neuen Spiele: Dienstag, 16. Juni 2026

Neben Destiny 2 erwarten uns im Juni natürlich noch eine Reihe weiterer Spiele im Extra/Premium-Abo. Nach dem üblichen Turnus dürften die Spiele am dritten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor enthüllt werden.

Aber: Da die State of Play am 2. Juni stattfindet, könnte Sony auch hier bereits einige der Titel enthüllen.

Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus

Falls ihr noch kein PS Plus-Abo habt, dann haben wir die wichtigsten Infos zu allen Abo-Modellen für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Springt ihr noch einmal bei Destiny 2 rein, wenn es zu PS Plus kommt, spielt ihr ohnehin schon oder ist es euch zu spät?