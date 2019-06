Dragon Quest Walk - Der nächste Pokémon GO-Klon wird ein echtes RPG

Auch drei Jahre nach dem Launch von Pokémon GO ist der Einfluss des Mobile-Hits überall zu spüren. Für jedes größere Franchise gehört es fast schon zum guten Ton, ein vergleichbare App zu veröffentlichen, die auf GPS-Daten und AR-Funktionen basiert. Nach Ghostbusters, The Walking Dead und Harry Potter gesellt sich nun auch Dragon Quest dazu.

Pokémon GO für Rollenspiel-Fans

Mit Dragon Quest Walk wurde für den JRPG-Klassiker ein Mobile-Spin-off für iOS- und Android-Geräte angekündigt, das nicht von ungefähr an Pokémon GO erinnert. Im ersten Trailer zu Dragon Quest Walk ist aber zu sehen, dass es auch die typischen RPG-Mechaniken ins Spiel schaffen werden.

Noch ist Dragon Quest Walk nur für Japan angekündigt und es bleibt unklar, ob es der Mobile-Ableger auch in den Westen schaffen wird. Die Dragon Quest-Marke hat es hierzulande bekanntlich nicht immer so leicht. Auf der japanischen Website (via Gematsu) wird das Gameplay etwas genauer beschrieben:

"Wandere durch die Gegend und rede mit den Dorfbewohnern, während du dein Abenteuer fortführst. Kämpfe gegen verschiedene Monster, wachse, bereite deine Ausrüstung vor und fordere Gegner heraus."

Neben einer Story, die sich langsam entfaltet, soll es an jedem Wahrzeichen in der echten Welt neue Quest geben, die wir annehmen können. Mit dem "My Room"-Feature sollen Spieler nach und nach auch ihre eigenen Räume dekorieren können.

Dragon Quest 12 bestätigt - Aber es dauert noch lange

Ganz nebenbei hat Yuu Miyake, der das Dragon Quest-Franchise leitet, in einem Livestream erstmals über Dragon Quest 12 gesprochen. Gemeinsam mit Serien-Erfinder Yuji Horii habe man nun begonnen, sich zu überlegen, was für den nächsten Hauptableger geplant sei - Fans sollen deswegen noch geduldig bleiben. (via Twinfinite)

Aber auch abseits von Dragon Quest Walk geht es mit der Dragon Quest-Marke voran. So steht für die Switch noch der Release von Dragon Quest 11 S an, während Dragon Quest Builders 2 nach dem Launch in Japan, am 12. Juli auch im Westen in den Startlöchern steht.

Welchen Eindruck macht Dragon Quest Walk auf euch?