Dragon’s Dogma 2 im Angebot: Open-World-Hit für PS5 & Xbox schon vor Release fast 20€ günstiger!

Durch einen Gaming-Sale bei MediaMarkt könnt ihr das brandneue Dragon's Dogma 2 schon jetzt günstig bekommen.

Dragon’s Dogma 2 erscheint zwar offiziell erst am 22. März, trotzdem könnt ihr das Open-World-Spiel schon einen Tag vor Release deutlich günstiger abstauben. Bei MediaMarkt könnt ihr euch die Versionen für Xbox Series X und PlayStation 5 jetzt für nur 55,99€ (UVP: 74,99€) sichern. Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 69,99€ angezeigt, ihr bekommt aber 14€ Direktabzug im Warenkorb:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Saturn. Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler derzeit mit weitem Abstand die günstigsten Anbieter.

MediaMarkt Gaming-Sale: Jetzt 20 Prozent auf fast alle Spiele sichern!

Die 20 Prozent Direktabzug gibt es übrigens nicht nur für Dragon’s Dogma 2, sondern für fast alle Spiele für PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch und PC im Sortiment von MediaMarkt und Saturn. Hier geht’s zur Übersichtsseite:

Die Aktion läuft prinzipiell bis 9 Uhr morgens am 8. April. Ihr solltet aber damit rechnen, dass die besten Angebote schon früher ausverkauft sind und deshalb lieber möglichst bald die Deals durchstöbern. Von der Aktion ausgeschlossen sind Spiele, die nicht vorrätig sind oder erst nach dem Sale erscheinen.

Wie gut ist Dragon’s Dogma 2?

Obwohl Dragon’s Dogma erst morgen erscheint, wurden bereits viele Reviews veröffentlicht und die Kritiker*innen sind sich weitgehend einig: Dragon’s Dogma 2 ist ein hervorragendes Open-World-Rollenspiel, der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic aktuell bei 89 Punkten. Auf GamePro haben wir mit 88 Punkten nur deshalb etwas tiefer gewertet, weil die Framerate manchmal etwas in die Knie ging. Sonst wären wir sogar bei 91 Punkten gelandet:

Dragon’s Dogma 2 ist ein düsteres, forderndes Action-Rollenspiel, das vor allem durch seine spannenden Kämpfe begeistert. In diesen treten wir meistens nicht allein, sondern mit Begleitern an, die wir online mit anderen Spieler*innen tauschen können. Aber auch die offene Spielwelt hat uns beeindruckt, und zwar nicht nur wegen der schicken Präsentation, sondern weil sie voller Geheimnisse und Schätze steckt, die es zu entdecken gilt. Mehr erfahrt ihr in obigem Test.

