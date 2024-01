'Ein Spiel braucht nur Schnellreise, wenn es langweilig ist', sagt Dragon's Dogma 2-Entwickler

Dragon's Dogma 2 erscheint ohne klassische Schnellreise.

Wenn Dragon's Dogma 2 im März für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, werden wir keine klassische Schnellreise im Action-Rollenspiel von Capcom vorfinden. Den Grund hat Game Director Hideaki Itsuno jetzt in einem Interview mit IGN enthüllt und dürfte mit seiner Aussage sicher für reichlich Diskussionsstoff sorgen.

Keine Schnellreise in Dragon's Dogma 2? Zur kurzen Einordnung sei gesagt, dass es im Spiel durchaus eine Möglichkeit gibt, um schneller von A nach B zu kommen. Allerdings nicht mit einem fixen und jederzeit verfügbaren Teleport, sondern mit Ochsenkarren, mit denen wir zwischen wichtigen Orten pendeln. Bereits der Vorgänger erschwerte die Schnellreise und koppelte sie an Verbrauchsitems, sogenannte Ferrystones.

In Dragon's Dogma 2 zu Fuß zu reisen ist nicht langweilig

Für Capcom war es wichtig, dass das Reisen über die riesige Open World von Dragon's Dogma 2 Spaß macht. Itsuno sagt:

Probiert es einfach aus. Reisen ist langweilig? Nein, das stimmt nicht. Es ist nur ein Problem, wenn das Spiel langweilig ist. Ein Entwickler muss lediglich dafür sorgen, dass Reisen Spaß macht.

Ob Dragon's Dogma 2 generell etwas für euch ist, erfahrt ihr in unserer Preview:

12:54 Dragon's Dogma 2-Vorschau zum potentiellen Rollenspiel-Highlight 2024

So will Capcom für ausreichend Reisespaß sorgen

An dieser Stelle stellt ihr euch sicher die Frage, wie Capcom die langen Wege zu Fuß spaßig gestalten will. Der Game Director erklärt dazu im Interview:

Wir haben viel Arbeit in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, bei dem man über jemanden stolpern kann und etwas passiert.

Damit ihr euch solche Ereignisse besser vorstellen könnt, gibt Itsuno ein Beispiel, in dem ihr gerade in einem Ochsenkarren unterwegs seid. Eure eigentlich schnelle und automatische Fahrt wird durch eine Bande Gobblins unterbrochen, die den Weg versperren und die ihr zunächst besiegen müsst. Nun kann es aber passieren, dass ein Greif euren Ochsenkarren angreift und zerstört und ihr den restlichen Weg zu Fuß zurücklegen müsst.

Der springende Punkt, so Capcom: Nichts davon sei gescriptet und ihr stoßt so immer auf neue, interessante Situationen in der Spielwelt, die Spaß machen.

Eine riesige Spielwelt, in der es viel zu entdecken gibt

Bereits in den vergangene Tagen hat Capcom davon gesprochen, dass es in der Spielwelt so viel zu entdecken gibt, dass wir bei nicht ganz genauem Hinschauen sogar Bosse und ganze Features komplett übersehen werden.

Ob das ganze Konzept aufgeht, zumal die langen Laufwege und eine nicht vorhandene klassische Schnellreise bereits im Vorgänger durchaus für Kritik gesorgt haben, das erfahren wir dann spätestens am 22. März zum Release des überaus vielversprechenden Action-RPGs.

Wie steht ihr zur Aussage von Capcom und hättet ihr euch eine klassische Schnellreise für Dragon's Dogma 2 gewünscht?