Dragon's Dogma 2: Mit nur einer geheimen Einstellung verbessert ihr die Steuerung deutlich - aktiviert sie unbedingt!

"Argh, schon wieder vorbei!" – "So! Jetzt aber!" – "Das kann doch nicht sein, jetzt nimm dir doch den Loot!" – Hach, Leute, was habe ich zu Beginn von Dragon's Dogma 2 geflucht! Ständig bin ich ungewollt an fast jedem Item oder Quest-NPC im Eiltempo vorbeigesprintet und das alles wegen dieser vermaledeiten Kreistaste (beziehungsweise B auf der Xbox).

Capcom hat nämlich aus mir unerklärlichen Gründen zwei Funktionen auf denselben Knopf gelegt: Interagieren und Sprinten. Glücklicherweise gibt es dafür jedoch eine praktische Lösung, die in den Optionen versteckt ist.

Herrje, sind Interaktionen in Dragon’s Dogma 2 hakelig!

Interagieren liegt in Dragon's Dogma 2 standardmäßig auf Kreis (PS5) oder B (Xbox Series X|S). Ihr hebt damit Loot auf, quatscht NPCs an, nehmt Kurbeln in die Hand oder öffnet Truhen.

Blöd ist nur: Ihr sprintet damit auch und das kann schnell mal dafür sorgen, dass ihr an eurem Ziel vorbeischlittert. Drückt ihr die Taste etwa zu früh oder seid nicht ganz richtig positioniert, macht der Charakter gerne mal die falsche Aktion.

Zwar ist es nett, dass es diese Option gibt – so lässt sich Sprinten leichter für Menschen bedienen, denen das Drücken des Sticks schwer fällt –, aber die Umsetzung lässt doch etwas zu wünschen übrig.

Dragon's Dogma 2 im Launch-Trailer:

1:05 Dragon's Dogma 2: Der nächste große RPG-Hit 2024 ist da und hier ist der Launch-Trailer

Es geht aber so viel besser!

Die Lösung: Ihr müsst die Doppelbelegung aufheben. Und das geht ziemlich simpel in den Einstellungen von Dragon's Dogma 2.

Navigiert dafür einfach die Tastenbelegung unter Steuerung an und aktiviert Auf "Untersuchen" beschränken.

Die Funktion von Kreis beziehungsweise B kann per Einstellung auf eine Funktion eingegrenzt werden.

Habt ihr den Punkt ausgewählt, könnt ihr nur noch über L3 auf PlayStation 5 oder mit dem Klick des linken Sticks auf Xbox Series X|S sprinten. Kreis und B werden also nur noch exklusiv für Interaktionen verwendet.

Und OHA! Spielt sich Dragon's Dogma 2 damit entspannter! Ich habe mich kaum noch verdrückt und wenn doch, dann bin ich nicht mehr erst drei Meter hinter meinem Ziel zum Stehen gekommen.

So gut ist Dragon's Dogma 2

Die Doppelbelegung von Kreis/B ist ein kleiner Beweis dafür, wie störrisch Dragon’s Dogma 2 hin und wieder sein kann. Der Titel ist mit seinen einzigartigen Ideen aber dennoch ein absolutes RPG-Highlight, wie wir trotz einiger Framerate-Probleme im Test herausgefunden haben:

Aber hey! Immerhin diese eine Unzugänglichkeit kann über die Einstellungen umgangen werden. Alle anderen gehören einfach zum Spiel selbst, das damit einen ganz eigenen Flow entwickelt.

Sieht ihr das ähnlich? Oder habt ihr eine wichtigere Einstellung für euch erkannt? Wünscht ihr euch in einem bestimmten Aspekt vielleicht sogar mehr Komfort?