Dragon's Dogma 2 hat einen grandiosen Charakter Editor: Erste Spieler-Charaktere zeigen, wie unfassbar viel ihr anpassen könnt

In Dragon's Dogma 2 können wir uns unter anderem Kratos aus God of War zusammenbasteln und auf Drachenjagd gehen. (Bild: Capcom & Reddit u/DarfPower)

Charakter Editoren sind mittlerweile Gang und Gäbe, vor allem in Rollenspielen. Allerdings sind längst nicht alle davon gut. Beim kommenden Action-RPG Dragon's Dogma 2 brauchen wir uns diesbezüglich aber keine Sorgen machen. Dank der bereits spielbaren Editor-Demo wissen wir schon vor Release, wie extrem umfangreich und genial das Tool in Capcoms Fantasy-Spiel sein wird.

Ihr wollt Beweise? Die haben wir für euch und das reichlich. Im Netz finden sich bereits viele grandiose Kreationen, die mit dem Charakter Editor erstellt wurden. Die reichen von sehr real aussehen Promi-Nachbildungen über Figuren aus Filmen, Serien und Spielen bis hin zu – wie könnte es anders sein – ein paar sehr "speziellen" Exemplaren.

Einige der besten und schrägsten DD2-Charaktere, die der Editor bisher hervorgebracht hat

Passend zum zweiten Dune-Film, der gerade in den Kinos läuft, hat jemand den Schauspieler Timothée Chalamet als Vorlage genommen und sich damit einen Bogenschützen erstellt. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Natürlich darf in einem Fantasy-Spiel wie DD 2 auch kein bekannter Charakter aus einem Fantasy-Universum fehlen. Hier hat jemand Gandalf aus Der Herr der Ringe nachgebaut. Auch der Zauberer bzw. sein Darsteller Ian McKellen wurde gut getroffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Oder wie wäre es mit Danny Trejo, den wir vor allem in seiner Rolle als Machete Cortez kennen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Kommen wir zu einigen Videospielcharakteren. Ganz oben mit dabei ist Kratos aus God of War. So wie ihn Redditor DaftPower nachgebaut hat, könnte er fast eins zu eins aus aus den Spielen entsprungen sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch DER Rollenspiel-Hit 2023 ist vertreten. Falls ihr wollt, könnt ihr Lae'zel nicht länger nur in Baldur's Gate 3 als Begleiterin dabei haben, sondern sie in Dragon's Dogma 2 auch selbst spielen oder als Vasalle einstellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ebenfalls sehr gelungen und nah am Original: Panam aus Cyberpunk 2077. Allerdings wird sie in DD2 auf ihr Auto verzichten müssen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

1:09:03 Triumph und Untergang der Rollenspiele: Charakter-Editoren

Es gibt aber selbstverständlich auch Kreationen, die abseits davon weniger organisch in die Welt von Dragon's Dogma 2 passen. Das hindert uns aber nicht daran, sie zu erstellen und mit ihnen in die Schlacht zu ziehen. Wie wäre es beispielsweise mit Shaggy aus der Zeichentrickserie Scooby-Doo?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch Winnie Puuh und Pikachu sind dabei, wobei das bekannte Elektropokémon (in diesem Fall als Vasalle) nicht im Pokéball verstaut werden kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ihr könnt eurer Fantasie natürlich auch freien Lauf lassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ihr seht also: In Dragon's Dogma 2 sind euch kaum Grenzen gesetzt. Ihr wollt einen Charakter aus Baldur's Gate 3 spielen? Dann erstellt ihn euch. Ihr wollt als Puh der Bär auf Drachen einhauen? Auch das geht.

Leider lassen sich Kreationen nicht einfach per Seed Code teilen, aber viele der Creator*innen haben die Regler und Einstellungen ihrer geposteten Charaktere in den Kommentaren geteilt, so dass ihr sie selbst im Editor nachbauen und weiter anpassen könnt.

Verratet uns doch in den Kommentaren, was für Charaktere ihr bereits gebastelt habt bzw. kreieren werdet, um damit DD 2 zu spielen.