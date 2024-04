Dragon's Dogma 2: Mit diesen 6 Komfort-Features macht das Spiel gleich mehr Spaß und darum brauchen wir sie auch auf Konsole

Meine Vasallin namens Special Agent Dana Vascully wünscht sich auch etwas mehr Komfort.

Dragon's Dogma 2 ist ein richtig gutes, düsteres Fantasy-RPG. Allerdings auch eines, das mit Komfort-Features geizt, die eigentlich längst Standard sind. Die Entwickler*innen liefern dafür in manchen Fällen Begründungen, wie, dass es keine klassische Schnellreise gibt, weil der Weg das Ziel sei.

Teilweise können wir durchaus nachvollziehen, dass das Studio ein eigenes Konzept verfolgt, an anderen Stellen hätten zusätzliche Quality of Life-Features unser Spielerlebnis aber auch wesentlich angenehmer gestalten können.

Die Community behilft sich derweil selbst mit Mods; zumindest auf dem PC. Wer auf Konsole zockt, guckt dagegen wie so oft in die Röhre. Wir verraten euch, welche beliebten Quality of Life-Mods wir uns auch für PS5 und Xbox Series X/S wünchen würden.

Nexus Mods: Wir beziehen uns in diesem Artikel auf Quality of Life-Mods, die ihr beim Portal Nexus Mods herunterladen könnt. Dafür braucht ihr einen Account, zahlen müsst ihr aber nur, falls ihr einen Geschwindigkeits-Boost für Downloads erhalten wollt. Ob ihr Mods herunterladen wollt, bei denen es sich logischerweise nicht um offizielle Entwickler-Software handelt, müsst ihr allerdings selbst entscheiden. Hier findet ihr übrigens auch den Mod Manager für Dragon's Dogma 2, den ihr für einige der Mods benötigt.

1. Kein Ausdauermanagement abseits von Kämpfen

Mit der Ausdauer in Kämpfen haushalten zu müssen, ist generell eine sinnvolle Gameplaymechanik. In den meisten Open World-Spielen, die sie nutzen, beschränkt sie sich aber auf Gefechte. Selbst im durchaus anspruchsvollen Souls-Titel Elden Ring können wir die offene Spielwelt ohne diese Beschränkung durchqueren.

In Dragon's Dogma 2 kann es dagegen jederzeit passieren, dass wir aus der Puste kommen, wenn wir einfach in der Welt umherlaufen. Das kann wirklich nerven, weil es keinerlei Herausforderung bietet, sondern uns nur aufhält. Hier setzt die Infinite Stamina out of Combat-Mod an, die dafür sorgt, dass sich das Ausdauermanagement auf Kämpfe beschränkt.

2. Nahezu endlose Tragekapazität

Ein weiteres Element, das wir in DD2 ständig managen müssen, ist das Inventar. Nach ein paar Stunden im Spiel war unser Charakter immer wieder überladen. Dann hieß es regelmäßig: gut aussortieren.

Die Mod Do not be Afraid of Excess Weight macht Schluss damit, denn sie setzt unsere Tragekapazität so weit hoch, dass wir eigentlich nicht an Grenzen stoßen sollten. Dafür brauchen wir lediglich den Ring of Accural, den wir schon ganz am Anfang des Spiels bekommen können. Der erhöht das Maximalgewicht im Originalspiel nur geringfügig, mit der Mod jedoch extrem.

Mehr Dragon's Dogma 2 gibt's im GS Talk-Video:

54:26 Dragon's Dogma 2 lohnt sich allein für DIESE Open World!

3. Unendlich viele Spielstände

Dass wir nicht mehrere Savefiles anlegen können, soll laut den Entwickler*innen dafür sorgen, dass wir zu unseren Entscheidungen stehen müssen. Zwar ist der Gedanke in der Theorie reizvoll, aber gerade falls wir keinen kompletten zweiten Durchgang planen, kann es eben doch schnell mal passieren, dass wir noch mal zu einem früheren Punkt zurückkehren und etwas nachholen oder korrigieren wollen.

Das ist mit der DD2 Save Manager-Mod jederzeit möglich. Die ermöglicht es uns nämlich, zu jedem Speicherpunkt zurückzukehren.

4. NPC-Beziehungsanzeige

Während unseres Abenteuers in DD2 bauen wir ständig unsere Bindungen zu NPCs wie beispielsweise Brant aus. Im Abspann erfahren wir sogar, welchen Charakteren wir besonders nahestehen. Vorher gibt es aber keinerlei Indikator, der Auskunft über unsere Beziehungen gibt – außer dass manche Charaktere erröten, wenn sie mit uns sprechen. Das ändert die Show Favorability for Everyone-Mod.

5. Interface: beispielsweise farbige, besser sichtbare Icons

Gleich mehrere Mods widmen sich außerdem der Benutzeroberfläche. Gerade in Sachen Accessibility hat Dragon's Dogma 2 wenig zu bieten und einige kleine, optionale Anpassungsmöglichkeiten hätten da schon viel geholfen. Die Better UI - Colorful Map Icons-Mod ist da nur ein Beispiel.

Sie macht genau das, was der Titel vermuten lässt: Die kleinen Icons auf der Map werden bunt eingefärbt und heben sich damit deutlich besser ab. Zwar sind sie in ihrer ursprünglichen Form durchaus stilvoll, aber besonders Personen mit visuellen Einschränkungen könnten von mehr Hervorhebungsmöglichkeint sehr profitieren.

6. Schwierigkeitsgrade

Auch auf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade verzichtet Dragon's Dogma 2. Mods, die das Thema angehen, kommen aber bisher vor allem den Spieler*innen entgegen, die eine größere Herausforderung suchen. Interessant sind die aber tatsächlich besonders, da Feinde im NG+ nicht skalieren (via The Gamer), wir aber unsere starke Ausrüstung mitnehmen dürfen.

Enemy HP Increase oder Custom Difficulty Tweaks sollte allen helfen, die mit dem coolen neuen Equipment immer noch eine Herausforderung suchen.

Mods auf Konsole leider eine Seltenheit

Dass nur PC-Spieler*innen in den Genuss von Mods kommen, mit denen das Spielerelebnis individuell angepasst oder sogar umfangreich erweitert werden kann, ist leider der Normalfall. Offizieller Mod-Support für Xbox und PlayStation ist immer noch eine Seltenheit.

Grundsätzlich ausgeschlossen ist er aber nicht. Baldur's Gate 3-Entwickler Larian arbeitet beispielsweise an einem plattformübergreifenden Mod-Support für das RPG.

Spielt ihr DD2 auf Konsole? Welche Komfort-Features würdet ihr euch zusätzlich wünschen oder auf dem PC in Mod-Form installieren?