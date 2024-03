In Dragon's Dogma 2 müsst ihr eure liebsten NPCs beschützen oder mit den tödlichen Konsequenzen leben

In Dragon's Dogma 2 solltet ihr euch besser um eure liebsten NPCs kümmern.

Dragon's Dogma war und ist keine gewöhnliche Rollenspiel-Reihe und so wird es auch zum Release am 22. März manch Diskussion über die ein oder andere Entscheidung beim Game Design geben. Sei es aufgrund der eher gemächlichen Art die Spielwelt ohne klassisches Schnellreise-System zu bereisen, sei es aufgrund nicht vorhandener Schwierigkeitsgrade oder eben beim Umgang des Action-Rollenspiels mit NPCs.

In Dragon's Dogma 2 müsst ihr euch nämlich wie bereits im Vorgänger um eure Begleiter und Mitmenschen kümmern. Tut ihr das nicht, könnt ihr sie für immer verlieren oder müsst einige Hebel in Bewegung setzen, damit sie wieder unter euch weilen.

In Dragon's Dogma 2 müssen wir uns um NPCs kümmern

In einem Interview mit der Seite Automaton ist Capcom jetzt genauer auf das Thema NPCs und euren Umgang mit den computergesteuerten Charakteren der riesigen Spielwelt eingegangen und hat dabei ein paar interessante Infos enthüllt.

Beziehungen zu NPCs spielen große Rolle: Dragon's Dogma 2 setzt erneut auf das Affinität-System, das es euch erlaubt Freundschaften mit NPCs aufzubauen. Je nachdem wie ihr mit den Bewohner*innen der Spielwelt umgeht, beispielsweise für sie Aufgaben erledigt oder ihnen Geschenke macht, erhöht oder senkt ihr das Affinity-Level.

(Affinität) ist fast der einzige Grund, warum wir Dragon's Dogma 2 zu einem Open-World-Spiel gemacht haben. Es wird viele Ereignisse geben, die je nach Affinität eintreten oder nicht eintreten, und auch die Beziehungen zwischen NPCs werden wichtig sein. Hideaki Itsuno, Game Director

Hier könnt ihr euch übrigens unsere frische Preview anschauen:

12:57 Unsere Video-Preview zu Dragon's Dogma 2: Liefert Capcom das RPG-Highlight 2024?

Damit Beziehungen zu NPCs allerdings eine größere Bedeutung bekommen, müsst ihr sie auch im Kampf beschützen oder sie aus der Gefahrenzone tragen. Gelingt euch das nicht, sterben sie und können wie bereits in Dragon's Dogma nur mit sogenannten Wakestones zurückgeholt werden.

Das sind Wakestones: Sie können eure Held*in (Erweckten) und jeden menschlichen NPC zurück ins Leben holen. Zuvor müsst ihr das Item jedoch erst herstellen. Im Vorgänger waren drei Scherben nötig um einen Wakestone zu formen.

In Dragon's Dogma 2 soll der Tod unser Handeln beeinflussen

Laut Capcom würde die große Bedeutung von Tod in Dragon's Dogma 2 maßgeblich dazu beitragen, wie wir mit der Spielwelt interagieren. So befinden sich auch Quests im Spiel, die wir unter Zeitdruck erledigen müssen. In unserer Preview mussten wir beispielsweise einen vermissten NPC suchen und retten.

Was wir in vielen anderen Spielen erst später erledigt hätten, hatte hier oberste Priorität. Wären wir nämlich nicht schnell genug, hätte das den Tod des Charakters bedeutet – das Spiel zeigt euch übrigens an, ob eine Quest zeitgebunden ist oder nicht.

Wenn es Tod gibt, nehmen wir ihn ernst, und er beeinflusst unser Handeln. Ich glaube, in einer Welt ohne Tod wären die Menschen unverantwortlich und apathisch gegenüber ihren eigenen Handlungen. Yoshiaki Hirabayashi, Producer

Nur ein Speicherplatz in Dragon's Dogma 2

Was für NPCs gilt, gilt übrigens auch für euren Charakter. Da es wie bereits im Vorgänger nur einen Speicherplatz gibt, solltet ihr jede Aktion gut überdenken – oder werdet im Falle eines Todes immer etwas zurückgeworfen.

So speichert das Spiel lediglich an bestimmten Checkpoints, beispielsweise beim Schlafen in einem Rasthaus oder im Camp, oder via Auto Save beim Betreten eines neuen Gebiets oder nach bestimmten Ereignissen.

Auch diese, bereits im Vorfeld kontrovers diskutierte Entscheidung, soll euch dazu bringen mögliche Konsequenzen abzuwägen. Sollte ich wirklich von einer hohen Klippe auf einen mächtigen Greifen springen und dabei eventuell beim Sprung ins Leere Schaden nehmen oder schleiche ich mich besser von weiter unten an?

Entscheidungen und Handlungen sollen in Dragon's Dogma 2 ermeut Gewicht haben: Wie gefällt euch das spezielle Game Design von Dragon's Dogma 2?