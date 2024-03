Dragon's Dogma 2: Ultimativer Pfeil killt jeden Gegner mit nur einem Schuss - speichert aber bei jedem Treffer

Als Bogenschütze können wir in DD2 einen ernorm mächtigen Pfeil abfeuern.

In einer Welt voller Drachen und anderen schrecklichen Monstern, die uns ständig an den Kragen wollen, wie schön wäre es da doch, mit nur einem Angriff kurzen Prozess zu machen. In Dragon's Dogma 2 geht das tatsächlich, sofern wir den Verhängnispfeil unser Eignen nennen. Denn der hat es nämlich echt in sich.

Der Verhängnispfeil, ein One-Hit-Wonder?

In Dragon's Dogma 2 gibt es mehrere Pfeilarten, die uns dank ihrer speziellen Eigenschaften das Leben um einiges leichter machen können. Dazu zählen etwa Gift- und Explosionspfeile.

Es gibt aber auch den sogenannten Verhängnispfeil, auf Englisch: Unmaking Arrow. Und der ist nicht nur speziell, sondern besonders mächtig. Denn mit ihm töten wir Gegner mit nur einem Schuss – so die Legende.

Lässt sich mit dem Verhängnispfeil wirklich jeder Gegner sofort töten? Der Verhängnispfeil ist quasi ein One-Hit-Wonder, da er so gut wie fast jeden Feind mit nur einem Schuss tötet. Quasi, weil ein direkte Kill nicht garantiert ist. Es gibt zumindest ein Beispiel (das wir euch unten im Spoilerkasten verraten), bei dem ein Pfeil nicht gereicht hat.

Warnung: Der folgende Absatz enthält Spoiler Nach aktuellem Stand ist Talos der einzige Gegner, den der Verhängnispfeil nicht mit einem Schuss töten kann. Dafür braucht es einen Balistentreffer, nachdem er die Brücke passiert hat. Die Medusa, Sphinx, Drachen und sogar der Endboss beißen aber mit nur einem Schuss ins Gras. Wir empfehlen euch, die beiden Pfeile für die Sphinx und Talos zu nutzen. Erstere, weil sie ohne New Game Plus sehr hart sein kann, Letzterer weil ihr damit einen Speedkill absolvieren könnt, der für eine Trophäe nötig ist. PowerPyx zeigt in einem Video (ab 3:40), wie das geht: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Mächtig, aber nur limitiert einsetzbar

Damit wir aber mit den Verhängnispfeilen nicht einfach mühelos durch die Welt spazieren und alles mit nur einem Schuss umnieten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, hat Capcom natürlich Vorkehrungen getroffen.

So gut der Pfeil auch ist, so selten ist er auch. Genauer gesagt gibt es nur zwei Exemplare davon. Das Ganze wird nochmal dadurch eingeschränkt, dass wir durch die automatische Speicherung beim Einsatz des Pfeils nicht einfach den Spielstand laden können, falls und das Ergebnis nicht gefällt.

Die Beschreibung des Items weist uns sogar darauf hin:

Der ultimative Pfeil, der angeblich auf der Stelle tötet (Einmal abgefeuert, speichert das Spiel automatisch, also wähle den Moment mit Bedacht).

Ein weiteres Hindernis: Nicht jeder kann den Pfeil nutzen. Unser Charakter muss die Laufbahn Bogenschütz*in oder Kriegsmeister*in angehören, da nur diese "Klassen" auf einen entsprechenden Bogen zurückgreifen können. Magische Bogenschütz*innen können den Pfeil auch nicht verwenden, da sie mit Magie schießen.

Vasallen können den Bogen gar nicht nutzen, auch nicht mit der richtigen Laufbahn. Er bleibt uns vorbehalten.

Fundort des Verhängnispfeils

Die besonderen Pfeile können wir nicht einfach in der Welt finden oder craften. Wir müssen sie uns verdienen und eintauschen.

Als Belohnung von der Sphinx

Die Sphinx stellt uns im Verlauf des Spiels vor ein paar Rätsel, die es zu lösen gilt. Ein Verhängnispfeil dient dabei als Belohnung, wenn wir das Rätsel der Erinnerung erfolgreich lösen.

Wie das geht (so wie alle weiteren Rätsel) und wo wir die Sphinx überhaupt finden können, erklärt der folgenden Guide:

Mehr zum Thema Dragon's Dogma 2 - Alle 10 Rätsel der Sphinx lösen und den Ewigen Lazarusstein gegen die Drachenpest erhalten von Stephan Zielke

Als Tauschgegenstand beim Drachengeschmiedeten

Einen zweiten Pfeil können wir beim Drachengeschmiedeten gegen 8 LWK (Lindwurm-Kristalle) eintauschen. Mehr als einen hat der gute Mann aber nicht auf Lager.

Beim Drachengeschmiedeten können wir ein Exemplar des ultimativen Pfeils tauschen.

Der Drachengeschmiedete haust in einer Höhle, nordöstlich von Battahl (den braun hervorgehobenen Teil auf der Karte), direkt am Meer. Dort befindet sich auch ein Riftstein.

Damit ist der Verhängnispfeil nicht nur besonders stark, sondern auch stark begrenzt einsetzbar. Wir sollten uns demnach gut überlegen, für welchen Feind wir ihn einsetzen.

Wie ist eure Erfahrung mit dem Unmaking Arrow? Habt ihr ihn bereits in eurem Besitz und falls ja, wofür habt ihr ihn eingesetzt oder spart ihn euch auf?