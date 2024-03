Dragon's Dogma 2-Spielzeit: So lange braucht ihr für das riesige Open World-RPG

Das ist die Spielzeit von Dragon's Dogma 2.

Am 22. März erscheint mit Dragon's Dogma 2 endlich die lang ersehnte Fortsetzung eines echten Rollenspiel-Schatzes aus dem Jahr 2012. In einem Interview mit Game Informer hat sich Director Hideaki Itsuno nun auch zur Spielzeit des Sequels geäußert – und die soll sich am Vorgänger orientieren.

So viel Zeit könnt ihr in Dragon's Dogma 2 versenken

So lang ist die Hauptstory: Circa 37 Stunden

Konkret erklärt Hideaki Itsuno im Interview, dass Dragon's Dogma 2 etwa so lang ausfällt wie der Erstling, wenn ihr euch lediglich auf die Hauptstory konzentriert. Ein Blick auf die Website Howlongtobeat.com verrät uns, dass Spieler*innen im Schnitt 36 Stunden und 31 Minuten mit der Story von Dragon's Dogma 1 beschäftigt sind.

Der untere Trailer zeigt euch, was euch in Dragon's Dogma 2 erwartet:

1:55 Dragon's Dogma 2 sieht aus wie das Action-Highlight, auf das Fans seit 12 Jahren warten

Riesiger Umfang und jede Menge Nebenkram versprochen: Erledigt ihr noch optionale Aufgaben und Nebenquests, dürfte die Spielzeit natürlich deutlich länger ausfallen. Itsuno verspricht, dass sich Entwickler Capcom hier jede Menge hat einfallen lassen:

Für die Leute, die alles machen wollen, die viele Dinge sehen und sagen: 'Oh, das möchte ich machen, oh, das sieht interessant aus...' – Nun, wir haben uns viel Mühe gegeben, so viele Elemente wie nur möglich hinzuzufügen. Es gibt viele Dinge, die Aufmerksamkeit der Spieler*innen erregen könnten, und für diese Leute wird die Spielzeit wahrscheinlich deutlich länger sein.

Completionists, also der Personen, die ein Spiel zu 100 Prozent abschließen, sind mit dem ersten Dragon's Dogma laut Howlongtobeat.com im Schnitt übrigens weit über 100 Spielstunden (113 Stunden und 11 Minuten, um genau zu sein), beschäftigt.

Itsuno Aussage deutet zumindest an, dass ihr in Dragon's Dogma 2 ebenfalls über 100 Stunden verbringen könnt, wenn ihr wollt.

Wie sich Dragon's Dogma 2 spielt, erfahrt ihr in unserer oben verlinkten Preview – geschrieben aus der Sicht eines absoluten Neulings. Denn den Vorgänger müsst ihr dafür nicht zwingend gezockt haben.

Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC.